Een schurk. Dat antwoordde het Britse ­Labour-parlementslid John McDonnell op de vraag om Winston Churchill te ­omschrijven. De “aller­grootste Brit” ­bekritiseren, de man die de ­Nazi’s heeft verslagen, is in Groot-Brittannië geen evidentie. Maar dit keer volgden geen excuses. Er is zelfs veel openlijke steun. Want ja, de ­nationale held had eigenlijk ook veel op zijn kerfstok. Een bloem­lezing in vier straffe Churchill-citaten.