CLUBNIEUWS. Oostende-spits tekent monstercontract in China, Dimata en Trebel naar Spaanse topdokter

Goed nieuws voor KV Oostende en Richairo Zivkovic: de overbodige aanvaller heeft zijn lucratieve transfer naar China zo goed als beet. Bij Anderlecht zijn Landry Dimata en Adrien Trebel zijn deze week naar Barcelona gevlogen om er de Spaanse kniespecialist Ramon Cugat te bezoeken. Een overzicht van het belangrijkste clubnieuws.

KV OOSTENDE. Zivkovic gaat bijna 3 miljoen per jaar verdienen in Chinese tweede klasse

Richairo Zivkovic lijkt nu echt weg bij KV Oostende. Gisteren raakte bekend dat de Nederlandse spits rond zou zijn met Changchun Yatai, een Chinese tweedeklasser. De aanvaller stapte eerder deze week al het vliegtuig China om er medische testen af te leggen. Toch zouden de club en de makelaars er al uit zijn: Zivkovic zou de komende drie seizoenen bijna drie miljoen euro per jaar gaan verdienen. Ook Oostende vaart wel bij de deal. De dure aanvaller – die in 2017 voor ruim één miljoen overkwam van Ajax – is al eventjes op overschot en KVO zou ongeveer 600.000 euro plus bonussen ontvangen. Bij Oostende klinkt het wel dat Zivkovic nog steeds zijn medische testen moet afleggen alvorens de deal geofficialiseerd wordt.

ANDERLECHT. Dimata en Trebel naar Spaanse topdokter

Anderlecht-spelers Landry Dimata en Adrien Trebel zijn deze week naar Barcelona gevlogen om er de Spaanse kniespecialist Ramon Cugat te bezoeken. Dat is te zien op de Instagram van Dimata. Cugat is een wereldvermaarde dokter die al heel wat Barça-sterren en ook Kompany en De Bruyne behandelde. In het verleden ontfermde hij zich ook over RSCA-spelers Kara en Suarez.

Zowel bij Dimata als Trebel blijft een vervelende knieblessure opspelen. Dimata heeft een probleem aan het kraakbeen, waardoor er heel vaak vocht in het gewricht zit. Daardoor moet de spits geregeld een training overslaan. Trebel blesseerde zich begin januari in een oefenwedstrijd en ook zijn knie blijft zwellen. De Fransman zal normaal niet kunnen spelen tegen Antwerp en Club Brugge, bij Dimata is er wel nog hoop. Zondag op de Bosuil zal trouwens ook Marc Coucke aanwezig zijn. De voorzitter van Anderlecht is zeker geen vriend van zijn Antwerp-collega Paul Gheysens door een vastgoed­vete in Knokke, maar Anderlecht bevestigde gisteren dat Coucke de match toch zal bijwonen.

STANDARD. Neefje Carcela in de kern

Joachim Carcela (19), het jongere neefje van Mehdi, zit voor het eerst in de (ruime) wedstrijdkern. Preud’homme nam de middenvelder vorige maand al mee op winterstage in Marbella. Collins Fai kan vanavond zijn 100ste officiële wedstrijd in het Standard-shirt spelen. Vandaag (13u) verschijnen de Rouches voor de Geschillencommissie Hoger Beroep om zich te verdedigen in de zaak-Luyindama. De Congolees jutte in de laatste Clasico de Standard-supporters op en riep meermaals “puta Anderlecht” door een megafoon. Omdat hij nu voor Galatasaray voetbalt, kan de KBVB hem persoonlijk niet meer straffen.

KV KORTRIJK. Chevalier hersteld van ziekte

Teddy Chevalier verliet woensdagmorgen het oefencomplex van Kortrijk van de training omdat hij wat ziekjes was. “Zijn hoofd was nogal rood en we beslisten dat hij beter een training oversloeg”, aldus coach Yves Vanderhaeghe. Gisteren was de aanvaller terug en trainde hij probleemloos mee. “Hij is volledig hersteld en zal dus klaar zijn voor de match tegen Charleroi”, aldus de Kortrijkse coach. Enkel Tyron Ivanof blijft out, Rolland en Rougeaux trainen voluit. Rolland liet een sterke indruk in een wedstrijd met de beloften tegen Oostende.

ZULTE WAREGEM. Iedereen fit, op Heylen en Bansen na

Behoudens ongelukken vandaag op training kan coach Francky Dury rekenen op een zo goed als volledig fitte kern voor de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Sint-Truiden. Michaël Heylen revalideert nog altijd van een blessure aan de rug. Derde doelman Eike Bansen liet gisteren nog een controlescan maken van zijn gebroken vinger. De Duitser verwacht zelf binnen drie weken weer op het trainingsveld te kunnen staan.

CERCLE BRUGGE. Laatste hand aan licentiedossier

Terwijl het nieuws van het vertrek van Vadim Vasilyev insloeg als een bom, probeerde men de laatste hand te leggen aan het klaarmaken van het licentiedossier.

LOKEREN. De Ridder en Skulason opnieuw in de selectie

Lokeren gaat vanavond op Standard op zoek naar zijn tweede overwinning op rij. Daarvoor kan trainer Glen De Boeck opnieuw rekenen op Steve De Ridder. De 31-jarige middenvelder is volledig hersteld van zijn schouderblessure. De IJslandse linksachter Ari Skulason zit na enkele weken afwezigheid weer in de wedstrijdselectie.

WAASLAND-BEVEREN. Boljevic wellicht fit voor Gent

Positief nieuws uit de ziekenboeg van Waasland-Beveren. Aleksandar Boljevic traint in principe vandaag voor het eerst weer met de groep. Een voetblessure hield hem afgelopen weekend aan de kant. Deze week trainde hij individueel. Wellicht raakt Boljevic fit voor de match van dit weekend tegen AA Gent. Tot opluchting van trainer Adnan Custovic, want Ampomah, Foulon en Asomani ontbreken wegens blessures.