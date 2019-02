Bestolen wijnboer richt zich tot dieven: “Het gereedschap mag je houden, maar breng alstublieft de wijn terug”

Puurs - Een opmerkelijke oproep van de wijnboeren op domein Valke Vleug in Liezele, nabij Puurs en Sint-Amands. Dieven gingen er begin deze week aan de haal met gereedschap ter waarde van zo’n 20.000 euro. Maar tijdens hun rooftocht braken ze ook binnen in een container waar enkele vaatjes met in totaal zo’n 60 liter wijn stonden. Ook die namen ze mee.

“Financieel stelt dat niets voor”, zegt wijnbouwer Pieter Raeymaekers. “Maar het gaat wel om de eerste wijn die gemaakt werd van de wijnranken hier. En het was de bedoeling om ook deze experimentele wijn te bottelen. De dieven zijn dus aan de haal gegaan met het resultaat van harde arbeid. We verliezen hier minstens één jaar werk mee.”

In het gestolen gereedschap is Raeymaekers niet zozeer geïnteresseerd. “Dat mogen de dieven houden, zolang ze onze wijnvaatjes maar terugbezorgen. Dat kan volstrekt anoniem. In ruil wil ik zelfs nog een goeie fles wijn cadeau doen.”