Onderzoek naar dood ex-Bendespeurder: “Sinds doorbraak in dossier was papa enorm nerveus”

De speurders van de Bende van Nijvel ­onderzoeken of er een ­verband is tussen de dood van oud-Bendespeurder ­Roger Romelart (78) en de recente aanhouding van twee van zijn ex-collega’s. Gisteren werd bij de overleden speurder een huiszoeking gedaan. De kinderen van Romelart werden door de huidige Bendespeurders ook verhoord. Zijn lichaam wordt naar Charleroi overgebracht voor ­autopsie.

DOSSIER. Alles over de Bende van Nijvel

Vooral de ­timing doet vragen rijzen bij de kinderen van Roger ­Romelart. Eind januari werd Philippe V. opgepakt. Hij was een collega van ­Romelart bij de cel-Delta, die in de jaren 80 het onderzoek voerde naar de Bende van Nijvel. Kort daarna, op 1 februari, schreef Romelart een afscheidsbrief. Vorige zondag stapte hij thuis in ­Erpe-Mere uit het leven.

Dat kan geen toeval zijn, verklaarde zijn dochter Caroline. “Papa liep zenuwachtig rond. Sinds de piste van een gemanipuleerd onderzoek weer was opengegooid, leek het wel alsof hij de draad van wat hij destijds te weten was gekomen, weer wou opnemen.”

Maar wat wist Roger Romelart dat hem zo onrustig maakte? De politieman kwam in 1985 bij de cel-Delta van onderzoeksrechter Freddy Troch. Die spitste zijn speurwerk toe op het doen en laten van Robert De Staercke, een van de broers van Philippe De Staercke. Die werd door de cel-Delta beschouwd als een spilfiguur in de Bende. Een van zijn beste makkers was Apostolos Papadopoulos, iemand over wie Romelart ook een en ander wist.

Te droge cheques

Is Romelart zaken op het spoor gekomen die hem bleven dwarszitten? Een vijftal jaar geleden verklaarde de oud-speurder aan zijn jongere collega’s alleszins dat het hem was opgevallen hoe droog sommige cheques ­waren die in 1986 werden opgevist uit het kanaal. Terwijl die er al een jaar, sinds de overval op de Delhaize in Aalst, zouden hebben gelegen. “Hij was de enige die dat ooit geopperd heeft”, klinkt het in het huidige speurdersteam in Charleroi. De opmerking van Romelart strookt met de hypothese van de huidige speurders dat het ­bewijsmateriaal pas kort voor de “wonderbaarlijke visvangst” in het kanaal werd gedumpt. Maar volgens oud-collega’s van Romelart ­bestond er een perfecte verklaring. De “droge cheques” bevonden zich in het midden van de bundels cheques.

De speurders willen nu ­zekerheid. Gisteren werd de woning van Romelart in Erpe-Mere uitgekamd. Op zoek naar zijn archieven, nota’s of andere documenten die hij over de Bende bewaard zou hebben. Zij hebben het Dendermondse gerecht gevraagd na te gaan of de man wel helemaal vrijwillig uit het leven is gestapt. Maar omdat Dendermonde niet op hun vraag wou ingaan en het bij zelfdoding hield, hebben de Bendespeurders in Charleroi beslist het zelf uit te zoeken. Gisteren hielden ze een huiszoeking en werden Romelarts kinderen uitgebreid verhoord. Zijn ­lichaam wordt naar Charleroi overgebracht om via een autopsie definitief de doodsoorzaak van de oud-Bendespeurder te achterhalen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan ­terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.