Luc Driesen (49) van frituur Estrella in Oostmalle lanceert een aanval op het wereldrecord frieten bakken. De frituuruitbater, afkomstig uit Poederlee (Lille), wil in april 126 uur aan een stuk achter de frietketels staan.

Luc Driesen baatte zeventien jaar lang in zijn geboortedorp Poederlee een zaak in tuinhuizen en omheiningen uit. Zowat vijf jaar geleden vond hij de tijd rijp om zijn firma over te laten, om een nieuwe ...