Daarom blijven de chauffeurs van De Lijn hier actie voeren: “De directie wil zelfs niet meer naar ons luisteren”

Dilbeek / Leuven / Tielt-Winge - De aanhoudende onvrede bij het personeel van De Lijn uitte zich na een lange reeks van acties in Limburg gisteren ook in Vlaams-Brabant. Ongeveer de helft van de bussen reed niet uit en De Lijn verwacht ook vrijdag nog heel wat problemen.

Bij de Limburgse afdeling van vervoersmaatschappij De Lijn voeren de chauffeurs al meer dan tien dagen actie. Aanleiding is de hoge werkdruk. Zo klagen de chauffeurs onder meer over te korte rusttijden tussen verschillende ritten door.

Niet enkel het personeel in Limburg blijkt ontevreden over de werkomstandigheden. De Limburgse chauffeurs kregen gisteren navolging van hun collega’s in Vlaams-Brabant. Velen legden het werk neer, waardoor het busverkeer sterk verstoord was in heel de provincie.

Van de eigen chauffeurs van De Lijn is 's ochtends vrijwel niemand aan de slag gegaan, de werknemers van de onderaannemers reden wel uit. In de provincie werd ongeveer de helft van de ritten gereden.

Aanleiding van de acties in Vlaams-Brabant is volgens Rita Coeck van de socialistische vakbond ACOD onder meer een compleet gebrek aan bereidheid van de directie om in overleg te gaan over tal van problemen.

Verlof niet kunnen opnemen

“Er zijn al een hele tijd tal van discussiepunten, waaronder het niet kunnen opnemen van verlof”, zegt Coeck. “Er werd volgens de regels een bijzondere ondernemingsraad aangevraagd om de situatie te bespreken, maar dat overleg kwam er niet. De directie wil dus zelfs niet meer luisteren.”

Dat bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Het personeel besloot de deur achter zich dicht te trekken en harde actie te voeren. Volgens Coeck zal het busvervoer ook vandaag nog niet normaal verlopen. Reizigers kunnen in heel Vlaams-Brabant problemen verwachten, aangezien de vakbonden en directie nu pas zullen samenzitten.

De komende dagen zijn er mogelijk zelfs problemen in de rest van Vlaanderen. Naast lokale stakingsaanzeggingen, in onder meer Antwerpen, heeft immers het gemeenschappelijk vakbondsfront van De Lijn woensdagavond een stakingsaanzegging ingediend. De bonden zeggen erg ontevreden te zijn over het personeelsbeleid. Een mogelijke staking kan nog worden vermeden via een verzoeningsvergadering. Het initiatief hiervoor werd gisteren alvast nog niet genomen. “We concentreren ons eerst op de problemen in Limburg en Vlaams-Brabant”, luidt het bij De Lijn.