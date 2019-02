Ruud Vormer: “Ongekend verschil tussen eerste en tweede helft”

Ruud Vormer was erg gelukkig met de Europese 2-1-zege van Club Brugge tegen FC Salzburg. “Dit was een goed team hoor. Die gasten winnen bijna altijd alles en wij hebben nu toch verslagen. We mogen trots zijn”, aldus de Nederlandse aanvoerder van blauw-zwart.

Ook Vormer vond dat Club Brugge een zwakke eerste en een veel betere tweede helft had gespeeld. “Het verschil tussen de eerste en tweede helft was ongekend. Ik heb daar wel een verklaring voor. We speelden te veel centraal in de eerste helft en dan zie je dat die nummer zestien alles onderschept. De tweede helft ga je de hoeken in en kan je ze pijn doen. In de tweede helft waren we veel agressiever, speelden we veel hoger en zochten we veel meer de ruimtes met de bal. Je weet dat tegen dit systeem er veel ruimte ligt in de hoeken en niet centraal. Dat hebben we de tweede helft goed recht gezet. Op deze manier kan je thuis iedereen pijn doen. ”

“Gaan met die banaan”

Iedereen, dus ook KRC Genk. De leider komt zondag op bezoek naar het Jan Breydelstadion. “Goed dat we vandaag gewonnen hebben. Als we verloren zouden hebben, ga je toch met een minder gevoel naar die match. Maar goed, het wordt een heel andere wedstrijd. Gaan met die banaan zondag.”

