Sterke drang naar de billen van Sterke Jan: Vertonghen krijgt klapje op zijn kont van scheidsrechter

Daar kon die scheids even niet aan weerstaan. Jan Vertonghen was in de eerste helft tegen Dortmund netjes zijn Spurs-defensie aan het organiseren bij een corner toen hij plots een vriendelijk klapje op zijn kont voelde van referee Antonio Mateu Lahoz.

Wat de bedoeling daarvan was, is niet bekend, maar het prikkelde Sterke Jan blijkbaar wel, want in de tweede helft tekende hij nog voor een assist en een goal.

