Opnieuw klacht tegen Hitlerfan: buren vinden nazi-huis absoluut niet kunnen

Keerbergen -

Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar Georges Boeckstaens (75). Diens huis en voortuin in Keerbergen staan vol nazi-parafernalia, zoals hakenkruisen en een standbeeld dat de Hitlergroet maakt. In 2014 was er ook al een klacht, maar die werd geseponeerd. Nu hebben buren opnieuw een klacht ingediend. “Dat ze maar eerst bewijzen dat er aanstotende briefjes in mijn tuin hangen”, aldus de Hitlerfan.