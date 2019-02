VIDEO. Breng uw auto eens naar de stomerij: het is nog ecologisch ook

Gent - De spectaculairste handcarwash van Gent? Dat is Steam Carwash op het Neuseplein, waar je wagen helemaal proper wordt gemaakt met stoom. Het systeem is ook ecologisch. Aan elke wasbeurt komt amper twee liter water te pas.

Alsof er brand is uitgebroken en je wagen vol rook hangt. Zo ziet het eruit als Cem Yaman, de 20-jarige zaakvoerder van Steam Carwash op het Neuse­plein, en zijn mannen je ­auto te lijf gaan. In werkelijkheid is van vuur geen sprake. Wel van stoom.

Heel veel stoom. “Door de warmte smelt het vuil. Nog eens vegen met een doekje en alles is proper”, zegt Yaman. “Die stoom is meer dan 100 graden warm. Je hand niet te dicht houden, is de boodschap. Ik heb me al eens lelijk verbrand.”

Veilig en proper

Het handwerk oogt spectaculair en is volgens Yaman niet alleen veilig voor de lak en de bekleding: “Het is ook erg ecologisch. Een grote mechanische carwash verbruikt honderden liters water per auto en bij een handcarwash met hogedrukreiniger is dat ook al snel enkele tientallen liters. Wij verbruiken amper twee liter per wagen. Schoonmaakproducten gebruiken we alleen voor de velgen en de ramen. En die zijn ecologisch.”

Om met stoom te kunnen reinigen, liet Yaman enkele speciale machines van het merk Menikini overkomen uit Italië. De jonge Gentenaar zegt de enige in België te zijn die ermee werkt. “Naast de binnen- en buitenkant van auto’s kan je er ook zetels, tapijten en zelfs standbeelden en gevels mee schoonmaken. Graffiti? Geen enkel probleem.”

Met twee bestelwagens kan het bedrijfje ook op locatie ‘stomen’. Foto: fvv

De twintiger is voor ons land de officiële verdeler van de machines. Wie er een wil kopen, kan dat vanaf 7.000 euro.

Industrieel werk

Yaman kijkt verder dan alleen de handcarwash op het Neuseplein. Met zijn mobiele carwash – twee bestelwagens waarin hij de stoommachines laadt – reinigt hij wagens op locatie. Op termijn hoopt hij contracten binnen te halen voor industriële reinigingsprojecten. “Nu geef ik al werk aan twee tot drie mensen, maar tegen de zomer moeten dat er vijf zijn. Later hopelijk nog veel meer.”

Terwijl hij het vertelt, wordt de wagen van onze fotograaf onder handen genomen. En het moet gezegd: de witte Citroën is zijn moddersporen kwijt en blinkt weer als vanouds.

Hardnekkige vlekken

Afhankelijk van de grootte van de wagen, betaalt u voor een binnen- en buitenreiniging 20 tot 30 euro. Een dieptereiniging, nodig bij hardnekkige vlekken op de zetels, kost tussen 60 en 80 euro.

Wie zijn wagen van binnen en van buiten laten reinigen, krijgt er een gratis ‘airco cleaning’ bij. En elektrische wagens krijgen 20 procent korting. “Onze slogan is niet voor niets: Denk aan de toekomst en laat uw wagen ecologisch reinigen”, besluit Yaman.

Open dinsdag t.e.m. zondag van 9 tot 18 uur. www.steamwash.be