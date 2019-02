Bevallen in de living, maar toch niet bij u thuis. “Hoe zorgelozer de moeder, hoe vlotter de bevalling”

Deurne -

Bevallen in het ziekenhuis, maar wel in een huiselijke omgeving? Het kan voortaan in AZ Monica in Deurne. Daar is een van de verloskamers ingericht als living. De medische apparaten staan uit het zicht en moeten jonge ouders een veiliger gevoel geven. “De veiligheid van het ziekenhuis én de geborgenheid van thuis”, zegt hoofdvroedvrouw Karima Soussi.