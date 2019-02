SPELERSBEOORDELING. Pozuelo was niet de enige uitblinker bij Racing Genk

Racing Genk heeft donderdag 0-0 gelijkgespeeld op het veld van Slavia Praag in zijn heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League. Met de invalbeurt van Pozuelo in het begin van de tweede helft kreeg de wedstrijd meer animo. De Spanjaard blonk meteen uit met enkele uitstekende passes en zette Casper De Norre alleen voor doelman Ondrej Kolar, de een goede redding in huis had.