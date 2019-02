Nationale Bank pleit voor flexibele loonnorm:“Bedrijven vinden soms moeilijk personeel door te lage lonen”

De wet op de loonnorm is niet soepel genoeg, vindt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch. Dat zei hij bij de voorstelling van de jaarresultaten en staat vrijdag in De Standaard. “Wij doen de vast­stellingen, niet de voorstellen. Dat is iets voor de sociale partners.”

“In de toekomst is er misschien meer flexibiliteit nodig”, zei gouverneur Pierre Wunsch over de wet op de loonnorm, bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank. “Wellicht moet er meer ruimte komen voor een differentiatie in functie van de spanningen en kraptes op de arbeidsmarkt. Nu hebben bedrijven het soms moeilijk om mensen te vinden, doordat de lonen te laag zijn.” Door de wet verliezen de lonen hun functie als prijssignaal, aldus Wunsch.

De wet zet een plafond op loonsverhogingen, om de Belgische concurrentiekracht te vrijwaren. Precies daar­tegen hebben de vakbonden woensdag gestaakt. Ze vinden het plafond van 0,8 procent boven op de inflatie te mager, in de huidige conjunctuur. Wunsch liet zich er niet over uit hoe de wet eventueel kan worden aangepast. “Wij doen de vaststellingen, niet de voorstellen. Dat is voor de sociale partners.”

De gouverneur is zeker geen voorstander van het afschaffen of radicaal wijzigen van de loonnorm. “De loonkosten zijn in België bij de hoogste ter wereld. We hadden een voorsprong op het vlak van productiviteit, maar die zijn we aan het verliezen. De wet is er gekomen als ­reactie op de loonontsporingen in de jaren 80 en 90. Zonder de wet kunnen we de lonen niet in overeenstemming houden met de fundamenten van de economie.”

Te gul met woonkredieten

Ook de banken kregen een tikje op de vingers van de gouverneur. Ze zijn nog altijd te gul met woonkredieten die vrijwel de volledige koopsom dekken. Ongeveer 35 procent van de hypotheken die in de eerste jaarhelft van 2018 werden toegekend, dienden om er meer dan 90 procent van de woningprijs te financieren. Dat is een risico, omdat de kans op wanbetaling bij zulke leningen groter is.