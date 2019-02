Vlaamse tweelingzusjes (28) oogsten wereldwijd lof met hun spectaculaire frisdrank, “maar in België geraken we niet binnen”

Wijnegem -

De Vlaamse tweelingzusjes Raissa en Joyce De Haas (28) zijn doorgestoten tot de top van de internationale ondernemerswereld. Van hun softdrinks, die gemaakt zijn om met een scheut gin of whisky te consumeren en die hen tot in de Forbes-lijst 30 Under 30 hebben gebracht, zijn al meer dan tien miljoen flessen verkocht.