Studeren en ondertussen zaak beginnen: zelfstandigen worden steeds jonger

We durven op steeds jongere leeftijd als zelfstandige aan de slag te gaan. Vorig jaar was al bijna een op de vijf starters jonger dan 25 jaar, tegen een op de negen twee jaar eerder. “Afstuderen en meteen werkzekerheid zoeken bij een stabiele werkgever is niet langer de regel”, zegt hr-dienstengroep Acerta.

Het aandeel van de -30-jarigen onder de starters gaat er sinds 2014 gestaag op vooruit. Maakten ze vijf jaar geleden nog minder dan een kwart uit van de starters, bedraagt hun aandeel nu bijna 38 procent.

Bijna een op de vijf starters is jonger dan 25 jaar en 6,6 procent is zelfs jonger dan 22 jaar. De opmars van die jongste groep heeft vermoedelijk onder meer te maken met het statuut van student-ondernemer dat begin 2017 werd gelanceerd. Zij starten al een zelfstandige activiteit terwijl ze nog in opleiding zijn. Populaire activiteiten zijn hier onder meer carrossier, bakker, tuinman en loodgieter. “Stielen waar vraag naar is en die jongeren nog voor het afronden van hun opleiding al beginnen uitoefenen”, aldus Acerta.

Anderzijds zijn er heel wat opleidingen bij die bijna altijd leiden tot een beroep als zelfstandige, zoals notaris, advocaat, kinesist, logopedist en huisarts.

“Jongeren zetten makkelijker dan de generaties voor hen de stap naar zelfstandigheid. Het past helemaal in de nieuwe tijdsgeest”, besluit Acerta. “De verhoudingen opdracht-facilitator-uitvoerder zijn aan het verschuiven en jonge mensen gaan daar makkelijker in mee, denk maar aan de Ubers en Deliveroos.”

De hr-dienstengroep analyseerde de gegevens van meer dan 105.000 starters van 2014 tot en met 2018.