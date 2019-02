VS zet nu ook kinderen over grens met Mexico in afwachting van asielaanvraag

De Verenigde Staten hebben voor het eerst kinderen uit Latijns-Amerika de grens met Mexico overgezet, waar ze op de behandeling van hun asielaanvraag moeten wachten. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten meegedeeld.

Tien minderjarigen, onder wie negen jonger dan 13, werden donderdag onder begeleiding van volwassenen naar de Mexicaanse grensstad Tijuana gebracht. Tot nu toe werd die praktijk enkel toegepast bij volwassenen. Het gaat sinds eind januari om 73 migranten.

Volgens de Amerikanen is er eind december daarover een akkoord gesloten met de Mexicaanse overheid. Die laatste spreekt over een eenzijdige beslissing van de VS. Tot dusver heeft Mexico steeds geweigerd niet-Mexicaanse migranten op te nemen vanuit de VS, maar het doet dat nu wel uit humanitaire overwegingen.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft zware kritiek op het feit dat er nu ook kinderen de grens worden overgezet.

