Medeverdachten van jihadistische moord op Frans politiekoppel weer vrijgelaten

Twee mannen die dinsdag op vraag van antiterreurrechters zijn opgepakt en vastgehouden in het onderzoek naar de jihadistische moord op een Franse politieman en zijn partner in 2016 zijn weer vrijgelaten. Mogelijk tipten ze de moordenaar over het adres van de slachtoffers.

Plaatsvervangend politiecommandant van Les Mureaux Jean-Baptiste Salvaing (42) en zijn partner Jessica Schneider (36), die als administratief agent voor de politie werkte, werden op 13 juni 2016 in hun woning in Magnanville nabij Parijs met messteken om het leven gebracht door Larossi Abballa. Die zei op sociale netwerken namens terreurorganisatie ISIS te hebben gehandeld. De politie schoot hem bij een bestorming dood.

Magistraten en speurders proberen sindsdien te weten te komen waarom Abballa het politiestel had geviseerd en hoe hij aan hun adres was gekomen.

De politie wilde uitvlooien of de dinsdag opgepakte mannen, die in de buurt van Les Mureaux wonen, de moordenaar hadden kunnen inlichten over zijn toekomstige slachtoffers.

In de zaak zijn al drie mensen in verdenking gesteld.

