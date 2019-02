Kan Trump zomaar de noodtoestand uitroepen? Hoe die beslissing de deur kan openzetten voor het einde van wapenbezit in de VS

Amerikaans president Trump zal wellicht het compromis tussen Democraten en Republikeinen omtrent de financiering van de federale overheid ondertekenen om zo een nieuwe ‘shutdown’ te vermijden. Maar de president wil dan tegelijk een ‘nationale noodtoestand’ uitroepen aan de Mexicaanse grens om op die manier daar toch zijn gewenste grensmuur te bouwen. Zeker vanuit Democratisch hoek, maar ook vanuit Republikeinse hoek weerklinkt er kritiek. Maar wat houdt dat net in, zo’n noodtoestand? En kan en mag Trump dat zomaar uitroepen?

“Grof misbruik van de macht van het presidentschap”, zo zeggen Democratische leiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi. “Het zou een wetteloze daad zijn en een wanhopige poging om af te leiden van het feit dat president Trump zijn kernbelofte gebroken heeft dat Mexico voor de muur zou betalen. Hij kon Mexico niet overtuigen, noch het Amerikaanse volk of hun verkozen vertegenwoordigers, om voor zijn onefficiënte en dure muur te betalen, dus nu probeert hij het Congres te passeren in een wanhopige poging om de belastingbetalers ervoor te doen opdraaien.”

Volgens de Democraten is dit een zoveelste vertoning van de ‘onbedekte minachting van Trump voor de rechtsstaat’. “Dit is geen noodtoestand, en de paniekzaaierij van de president brengt daar geen verandering in.”

Maar als er geen sprake is van een noodtoestand, kan Trump die dan wel uitroepen? De Amerikaanse grondwet is alleszins duidelijk over de begroting: het is het Congres dat bepaalt hoe het overheidsgeld mag besteed worden. Zegt het Congres dat de muur niet kan gefinancierd worden, dan wordt die niet gefinancierd. Maar...diezelfde grondwet voorziet ook in uitzonderingen. En een uitzondering is: de noodtoestand.

Wanneer de noodtoestand wordt uitgeroepen, krijgt de president veel ruimere bevoegdheden. Zo kan de president dan bijvoorbeeld ook snel ingrijpen zonder dat het Congres daarin tussenkomt. Trump wil die noodtoestand nu in voegen brengen om 5,7 miljard binnen te halen om tussen de VS en Mexico militaire middelen, tijd en mankracht in te zetten om de grens te blokkeren en de muur te kunnen laten bouwen.

Noodtoestand bij crisis

Dat een president de noodtoestand uitroept, is niet uitzonderlijk. Dat een president dat doet zonder dat er een echte noodtoestand is, is dat wél. De voorgangers van Trump deden dat bijvoorbeeld bij terreuraanslagen, oorlogen of natuurrampen…. Momenten waarbij er in het land, of bepaalde delen van het land, een crisis is. Nooit eerder werd de noodtoestand uitgeroepen om een binnenlands bouwproject door te drukken.

Maar volgens Trump is dat ook nu het geval en is er een crisis aan de zuidgrens. Die zuidgrens wordt volgens Trump overspoeld door een overvloed aan immigranten, waarvan er velen - alweer, volgens Trump - criminelen en terroristen zijn. Dat laatste blijkt volgens officiële cijfers alleszins al niet te kloppen. Meerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat (illegale) migranten minder misdaden plegen dan bewoners met een geldige verblijfsstatus. Bovendien steken er minder immigranten de grens over dan pakweg 10 jaar geleden. Een echte crisis lijkt er dus niet te zijn.

Heeft Trump dan een poot om op te staan? Grondwetsspecialisten zeggen alvast van niet. In een wet uit de jaren ‘50 staat dat het strafbaar is om het leger in te zetten om het naleven van wetten af te dwingen. Een wet uit 1981 herhaalde dat, en is nog iets specifieker: personeel van het leger of materiaal van het leger mag niet worden gebruikt voor doorzoekingen, inbeslagnames, arrestaties of soortgelijke activiteiten. Het leger mag dus ook niet ingezet worden om de grens te bewaken op het moment dat de muur gebouwd wordt. Zet Trump toch door, dan schendt hij meerdere wetten. Omgekeerd mogen militairen die orders om de grens dan te bewaken ook helemaal niet opvolgen.

En Artikel 1, Section 9, Clausule 7 van de Grondwet bepaalt ook: “Er zal geen geld worden gehaald uit de schatkist, behalve zoals bepaald in de wet.” De uitvoerende macht, Trump in dit geval, kan wel vragen voor geld, het is uiteindelijk de wetgevende macht, het Congres, dat bepaalt waar het geld naartoe gaat. Het geld dat Trump wil weghalen voor zijn muur, is geld dat in principe voor ándere zaken bedoeld is: in de begroting werd zo’n 1,7 miljoen dollar voorzien voor de grens, Trump wil er een kleine 6 miljard dollar uit halen.

Gevaarlijk precedent

Sowieso zullen de Democraten dit dus aanvechten als de noodtoestand er toch zou komen; zowel bij federale rechtbanken en bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Bovendien zal de Democratische partij niet de enige zijn: een groot deel van de gronden waar Trump zijn muur wil bouwen, is helemaal niet in het bezit van de federale overheid, maar is wel in handen van particulieren. Trump kán er dus niet zomaar een muur neerzetten. Drijft hij zijn wil door, dan volgen er wellicht tientallen juridische procedures en wordt de beslissing van Trump geblokkeerd.

Bovendien kan het Congres dan nog een gezamenlijke resolutie aannemen tegen die beslissing. Dat zo’n resolutie er dan zou doorkomen, is niet ondenkbaar, aangezien de Democraten momenteel de meerderheid hebben in die Kamer. Die hete appel wordt dan doorgeschoven naar de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. En dat scenario willen de Republikeinen absoluut vermijden. Mitch McConnel, Republikeins leider in de Senaat, heeft de president zelf de voorbije weken gewaarschuwd dat het uitroepen van de noodtoestand een slecht idee is (hoewel hij nu degene is die zegt dat hij Trump steunt in het ondertekenen van de financiering van de federale overheid in combinatie met het uitroepen van de noodtoestand) .

Hij is lang niet de enige. Veel Republikeinse senatoren zijn er tegen omwille van ideologische redenen, maar ook omdat ze dan in de Senaat in een moeilijke politieke positie worden gedwongen: moeten kiezen tussen het steunen van de president langs de ene kant en het creëren van een gevaarlijk precedent langs de andere kant. Want dat zou de deur openzetten voor toekomstige Democratische presidenten om meer progressieve maatregelen waar de Republikeinen tegen zijn door te drijven.

Dat laatste merkte ook Congresvoorzitter Nancy Pelosi ook nog fijntjes op: “Een Democratische president zou dit in de toekomst dan kunnen gebruiken om een nationale state of emergency uit te roepen om vuurwapenbezit aan banden te leggen.” En dat is iets waar de Republikeinen absoluut tegen zijn.

