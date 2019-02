Spaanse regering dient ontslag in, vervroegde verkiezingen op 28 april

De socialistische premier Pedro Sanchez dient al na acht maanden het ontslag van zijn regering in. Foto: REUTERS

De Spanjaarden trekken op 28 april vervroegd naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De socialistische premier Pedro Sanchez heeft het ontslag van zijn regering aangeboden bij koning Felipe.

Het ontslag komt er nadat het parlement woensdag de ontwerpbegroting van de socialistische minderheidsregering had verworpen. 191 van de 350 parlementsleden hebben tegen de begroting gestemd, tegenover 158 stemmen voor en één onthouding.

De socialisten hebben minder dan een kwart van de zetels in het parlement, en hadden de steun nodig van kleinere regionale partijen, waaronder de Catalanen, om het begrotingsvoorstel erdoor te krijgen. De Catalaanse partijen zijn echter misnoegd over de weigering van de regering om te praten over een onafhankelijkheidsreferendum voor hun regio. Ze stemden, net als de conservatieven, tegen.

Sanchez is nog maar acht maanden premier.

LEES OOK. Proces tegen twaalf Catalaanse politici die rol speelden bij onafhankelijkheidsreferendum van start: samen riskeren ze 117 jaar cel