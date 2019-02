Laptops, tablets, kluizen: bende plundert meer dan honderd Vlaamse scholen

Beringen / Sint-Truiden / Tienen / Herk-de-Stad - In Limburg is een bende opgerold die verdacht wordt van meer dan 100 inbraken in Vlaamse scholen. Vijf personen werden opgepakt. Drie verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten. Twee van hen legden gedeeltelijke bekentenissen af.

Het aangehouden drietal bestaat uit een 29-jarige man uit Herk-De-Stad, zijn 28-jarige vriendin uit Tienen en een 29-jarige man uit Sint-Truiden. De twee andere verdachten zijn een koppel uit Sint-Truiden. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen.

Uit de meest recente onderzoeksgegevens bleek dat de verdachten voor meer dan 100 inbraken in scholen in aanmerking komen. De bende pleegde de feiten in wisselende samenstelling. Ze hadden het bij de inbraken gemunt op computers, laptops, tablets, kluizen en vooral cash. Ze gebruikten bruut geweld met grote materiële schade tot gevolg.

Bij huiszoekingen konden de speurders heel wat gestolen goederen recupereren. De lokale recherche van Beringen zal het verdere onderzoek voeren. De politie gaat alle benadeelde scholen contacteren met het oog op een teruggave van de goederen.

Binnen de Beringse politiezone konden vier verdachten gelinkt worden aan negen inbraken in scholen. Sinds september 2018 viseerden inbrekers in Limburg verschillende scholen. De Limburgse federale gerechtelijke politie coördineerde aanvankelijk het onderzoek en verzamelde en verspreidde alle informatie over de inbraken naar de onderzoekende eenheden. Door alle gegevens te laten samenvallen met hun eigen onderzoek konden de Beringse speurders een doorbraak forceren.