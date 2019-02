Ook tweede oud-Bendespeurder vrijgelaten onder voorwaarden

François A. (70), één van de twee oud-speurder die waren aangehouden in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, wordt door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt VRT NWS. De andere voormalig speurder, Philippe V. kwam donderdag al vrij. Beide mannen worden ervan verdacht het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986 te hebben gemanipuleerd.

Zowel A. als V. werden in januari aangehouden. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de mogelijke manipulatie van de vondst in het kanaal van Ronquières in november 1986. Daar werden toen de wapens bovengehaald van de overval op de Delhaize van Aalst, net als het geldkistje en de cheques. Het nieuwe speurdersteam onder leiding van onderzoeksrechter Martine Michel gelooft echter dat die vondst in scène gezet was.

A. en V. zouden daar meer van weten en cruciale informatie hebben achtergehouden. Het federaal parket vermoedt dat beide heren een tipgever hadden die zei waar de wapens lagen

Vrijgelaten

V. werd donderdag na drie weken voorhechtenis vrijgelaten. Vrijdag heeft de onderzoeksrechter beslist ook A., een ex-rijkswachter uit Halle, te laten gaan. Ze moeten zich wel aan enkele voorwaarden houden.

Zelfdoding gepensioneerde speurder

Ondertussen gaat het gerecht het overlijden van Roger Romelart (78), gepensioneerd speurder van de onderzoekscel naar de Bende van Nijvel, nauwkeuriger onderzoeken. Het lichaam van de ex-collega van V. werd deze week in zijn woning in Erpe-Mere aangetroffen.

Volgens de eerste vaststellingen zou de man zelf uit het leven zijn gestapt. Maar de dochter van Romelart liet weten dat haar vader sinds een maand bijzonder bezorgd leek rond te lopen. Zij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat het dramatische besluit van haar vader te maken had met de recente ontwikkelingen in het Bende-onderzoek.

