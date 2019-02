Zin in 6.500 euro bruto per maand? Skeyes zoekt extra luchtverkeersleiders

Brussel - Skeyes - het vroegere Belgocontrol - organiseert opnieuw een wervingsexamen voor luchtverkeersleiders. Kandidaten moeten tussen 17 en 25 jaar oud zijn en kunnen zich inschrijven van 20 februari tot en met 20 maart.

Skeyes hoopt zo een twintigtal geschikte kandidaten te vinden. Zij kunnen dan aan de twee jaar durende opleiding beginnen. Vanaf de eerste dag krijgt de aspirant-luchtverkeersleider een maandloon van zo’n 1.800 euro bruto. Later loopt dat op tot circa 3.400 euro. Wie effectief aan de slag gaat, mag rekenen op een brutoloon van zo’n 6.500 euro.

De opleiding vindt ook volledig plaats in België. Tot voor kort ging een deel ervan door in Zweden, maar in september vorig jaar nam Skeyes een opleidingscentrum in gebruik op zijn site in Steenokkerzeel. Dat centrum, Entry Point North Belgium, is een joint-venture tussen Belgocontrol en de Scandinavische opleidingsacademie Entry Point North.