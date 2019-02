Hardleerse drugsdealer opnieuw in cel: “Omdat het gedaan was met mijn lief”

Brugge - Een 20-jarige Bruggeling zit sinds deze week opnieuw in de cel voor verkoop van cannabis en cocaïne. De jongeman is bijzonder hardleers en liep al talloze veroordelingen op, vooral voor drugsfeiten. Waarom hij nu opnieuw is begonnen? “Omdat het gedaan was met mijn lief”.

Op 15 februari vorig jaar kreeg Arthur B. 20 maanden effectieve celstraf voor verboden wapenbezit en geweldpleging. Samen met twee kompanen lokte hij een dealer naar de Ezelstraat in Brugge. Hij wou de man een lesje leren omdat die verklaringen tegen hem had afgelegd. De jongeman kon echter wegvluchten in een nachtwinkel. Op de gsm van B. vond de politie een filmpje waarop te zien is hoe hij een man afranselde met een buigveer. Bij een huiszoeking werden ten slotte twee busjes traangas en enkele replica’s van vuurwapens aangetroffen.

Door die veroordeling tot 20 maanden cel rondde B. toen de kaap van 100 maanden cel. “Hij ziet zelf in dat het zo niet verder kan, maar alle feiten zijn een gevolg van de drugs”, pleitte zijn advocaat Jorn Verminck toen. In beroep kon meester Verminck zijn cliënt nog uit de cel houden doordat een aantal van de celstraffen werden omgezet in werkstraffen. Maar ondanks die meevaller kon B. het dealen blijkbaar niet laten en sinds deze week zit hij in de cel voor cannabis- en cocaïnehandel. De raadkamer heeft zijn aanhouding vrijdag bevestigd en met een maand verlengd.