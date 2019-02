Waarom er ook in Nederland hard gejuicht werd toen Wesley gisteren de 2-1 scoorde voor Club Brugge

Grote ontlading donderdagavond in het Jan Breydelstadion toen Club Brugge tegen Salzburg in de heenwedstrijd van de Europa League een 0-1-achterstand nog omboog in een 2-1-zege. Maar ook in Nederland zal met opgelucht adem hebben gehaald na de winning goal van Wesley. Want bij onze noorderburen hebben ze flink wat te verliezen als Salzburg Europees goed zou presteren.

De Brugse Nederlandse Vormer en Denswil hebben hun landgenoten donderdag een groot plezier gedaan door Salzburg te kloppen. Want op de UEFA landenlijst vecht Nederland op dit moment een spannend duel uit met Oostenrijk voor de elfde plaats. Het verschil tussen Nederland (30.633ptn) en Oostenrijk (30.450ptn) op dit moment: 0.183 punten. Terwijl een Europees gelijkspel (in de Europa League of Champions League) voor een Nederlandse of Oostenrijkse club 0.2 punten zou opleveren.

Nederland heeft met Ajax nog één ploeg actief op het Europees toneel. Oostenrijk heeft met FC Salzburg en Rapid Wien nog twee ijzers in het vuur. Als Nederland nog punten wil scoren op de UEFA ranking zal Ajax een gelijkspel of zege moeten halen op het veld van titelverdediger Real Madrid. Een lastige klus.

Rapid Wien verloor donderdagavond thuis met 0-1 van het Italiaanse Inter en de kans lijkt eerder klein dat de Oostenrijkers volgende week in Milaan nog punten zullen rapen. En dus is de Oostenrijkse hoop gevestigd op FC Salzburg. Doet de Oostenrijkse landskampioen volgende week donderdag thuis beter tegen Club Brugge dan Ajax tegen Real, dan snoept het alpenland de elfde plaats op de UEFA ranking af van Nederland.

Een sprongetje met grote gevolgen. Want die elfde plaats op de UEFA ranking geeft meer dan waarschijnlijk recht op een rechtstreeks ticket voor de Champions League van volgend jaar. Volgens het reglement plaatst de landskampioen van de landen tussen plaats zeven en tien op de UEFA ranglijst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Maar als de winnaar van de Champions League dit jaar zich via zijn eigen competitie ook plaatst voor de Champions League, mag ook de landskampioen van het elfde land op de ranking rechtstreeks naar de lucratieve groepsfase van het kampioenenbal. En het zou al lelijk moeten lopen als dat volgend jaar niet het geval zou zijn. De landskampioen van het twaalfde land op de ranglijst moet zich eerst nog kwalificeren voor de groepsfase via de laatste voorronde.

België staat momenteel trouwens achtste op de huidige UEFA-ranking met 39.900 punten. KRC Genk en Club Brugge kunnen met goede Europese resultaten die goede plaats de komende weken nog verstevigen. Oekraïne (38.500 punten) ligt met sterke ploegen als Shaktar Donetsk en Dinamo Kiev in de Europa League op de loer, maar de voorsprong op nummer tien Turkije (34.400 punten) is voorlopig nog comfortabel.

UEFA landen ranking

1. Spanje: 98.855 2. Engeland: 76.177 3. Italië: 73.011 4. Duitsland: 70.070 5. Frankrijk: 57.665 6. Rusland: 49.882 7. Portugal: 46.232 8. België: 39.900 9. Oekraïne: 38.500 10. Turkije: 34.400 11. Nederland: 30.633 12. Oostenrijk: 30.450 13. Griekenland: 27.600