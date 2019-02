Medeplichtige moord op Mikey Peeters tekent cassatieberoep aan

Brugge - In de zaak van de dodelijke steekpartij op de Markt van Brugge, waarbij Mikey Peeters bijna vijf jaar geleden om het leven kwam, zal medeplichtige Steven Van Geel cassatieberoep aantekenen.

Volgens advocaat Kris Vincke is het Van Geel zelf die naar cassatie wil omdat hij bij zijn onschuld blijft.

Volgens Vincke werd de beslissing van het assisenhof om Van Geel als medeplichtige te bestempelen onvoldoende gemotiveerd.

Steven Van Geel (26), medeplichtige bij de dodelijke steekpartij op de Brugse Markt, kreeg 8 jaar opsluiting. Het OM had 18 jaar gevorderd voor de Leuvenaar.

Het hof van assisen veroordeeldde hoofdverdachte Suleyman Betelguiriev (25) bij verstek veroordeeld tot 30 jaar opsluiting voor doodslag.

LEES OOK. Beschuldigde van dodelijke steekpartij waarbij Mikey (19) omkwam: “Ik vind niet dat ik gestraft kan worden”

Op 30 mei 2014, in hartje van Brugge, stak Betelguiriev Micky Peeters neer. Het was Van Geel die het mes bij zich had.

Van Geel gaf zichzelf aan, op aanraden van een vriend. “Ik wilde dat al eerder doen, maar Suleyman was ertegen”, beweerde hij. Zijn kompaan is intussen een nieuw leven begonnen in Tsjetsjenië en is er ook vader geworden.