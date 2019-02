Sociaal secretariaat: laagdrempelig en supergevarieerd

Een sociaal secretariaat verleent administratieve ondersteuning aan werkgevers, van de bakker om de hoek tot Amazon. Loonadministratie, vakantiedagen, ziekteregeling: ook al lijken ze geknipt om te digitaliseren, toch blijven menselijke kwaliteiten als klantvriendelijkheid hier de basis. Geen computer kan dat vervangen. Als client advisor heb je een job met toekomst beet. Wat mag je verwachten?

“Na lang als payrollmedewerkster bij een Amerikaans bedrijf gewerkt te hebben, wilde ik meer dan enkel loonadministratie”, zegt Lindsy Serruys, 3,5 jaar aan de slag voor HR dienstverlener Securex. “Ik begon me te verdiepen in sociale wetgeving: die microbe had me eigenlijk al lang gebeten. Wat verandert er op welk moment in een paritair comité? Waar moet je op letten bij een fietsvergoeding? Dus heb ik daar avondonderwijs over gevolgd. Maar ik wou nog meer. Ik ging actief op zoek naar een bredere job en zo ben ik bij Securex terechtgekomen.”

1. Sociale wetgeving

Lindsy begon als client payroll advisor in de Securex-hoofdvestiging in Gent. “Als klantenbeheerder heb je rechtstreeks contact met de klanten voor hun loonadministratie, maar daarnaast valt er een groot luik sociale wetgeving in te vullen. Leiding geven heeft me ook altijd aangesproken: ik weet van mezelf dat ik dat in me heb. Na de nodige assessments ben ik dan teamleader geworden, of client relations supervisor. En toen er dan een vacature vrijkwam, heb ik niet getwijfeld. Nu combineer ik beide jobs: ik ben 50 procent client relations advisor én als client relations supervisor ben ik leidinggevende. Een combinatie van taken die ik héél graag invul. Het voelt vaak niet eens aan als werken.”

2. Teamspirit

“Als teamleader stuur ik 10 klantenbeheerders aan”, zegt Lindsy Serruys. “Mijn team is divers samengesteld op het vlak van leeftijden, profielen en ervaringsniveaus. Anderzijds is er maar één man in mijn team. Dat is volgens mij een beetje eigen aan de sector. Ik heb altijd al in teams met vooral vrouwen gewerkt. Klantenbeheerder zijn, lijkt vooral vrouwen aan te spreken. Empatisch vermogen en social skills zijn een belangrijke basis. Uit ervaring denk ik dat je als client advisor vooral ‘mensen wil helpen’. Misschien voelen meer vrouwen zich daartoe aangesproken? Maar we hebben bij Securex nog wel meer mannelijke client advisors dan buiten mijn eigen team, hoor.”

3. Variatie

“De diversiteit onder de collega’s vind ik heel verrijkend. Iedereen heeft meerwaarde voor het team: technisch, digitaal, interne knowhow, allroundervaring, menselijke skills… Al die verschillende profielen in één team, vind ik een voordeel aan deze job. Inhoudelijk is het ook gevarieerd: loonbrieven en loonberekeningen opstellen, advies aan de werkgevers over ontslagprocedures, opzegvergoedingen. Je gaat mee op zoek naar alternatieve verloning, loonbonus, mobiliteitsvergoeding en -budget… Je gaat op bezoek bij een klant om dieper in te gaan op materie, al dan niet samen met een jurist. De grootte van de werkgever leidt telkens tot andere vragen. Een bakker heeft andere aandachtspunten dan een kmo met 50 werknemers.”

Lees verder...

>

>

>