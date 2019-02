‘Dossierbeheerders zijn meer adviseur geworden’

Voor loonberekening en ondersteuning van de personeelsadministratie in al zijn facetten kunnen werkgevers een beroep doen op een sociaal secretariaat. Daar hebben ze het takenpakket, door de toenemende digitalisering, serieus zien veranderen met als gevolg dat er ook totaal andere profielen nodig zijn.

Patrick Demuylder is bijna 35 jaar aan de slag bij Acerta Sociaal Secretariaat, dat ook kantoren heeft in Antwerpen en Wilrijk. Zelf is hij momenteel kantoordirecteur voor Leuven & Dilbeek. Met zijn lange staat van dienst heeft hij, ook in Antwerpen, al diverse geledingen binnen het bedrijf doorlopen en van dichtbij de ingrijpende veranderingen meegemaakt.

“Vroeger had je de dossierbeheerder. Het ging om grotendeels administratieve profielen. Maar dat was een totaal andere functie dan de dag van vandaag”, steekt Demuylder van wal. “Vroeger verliep alle administratie op papier, nu gebeurt alles in processen waarbij dus alles moet worden vertaald naar software. Vroeger reden we bijvoorbeeld met volle bestelwagens met belastingaangiften naar het ministerie. Zou je je dat nu nog kunnen inbeelden?”, moet hij erom lachen als hij daar nog aan terug denkt.

Teamwerk

“Ook het verwachtingspatroon van de klant is veranderd”, gaat hij voort. “De dossierbeheerder is meer adviseur geworden. De klant verwacht dat hij/zij snel en efficiënt een antwoord op al zijn vragen weet. Daarbij komt dat de wetgeving constant verandert. Al die factoren samen maken dat het werk een stuk complexer is geworden. Er is zo'n grote verscheidenheid aan paritaire comités, regeltjes en wetten dat wie er moet in starten dat onmogelijk bijgebeend krijgt.”

“Daarom dat het nu ook meer teamwerk is geworden waarbinnen wordt gesegmenteerd. Het is belangrijk dat er een team staat dat weet waar ze wat kunnen terugvinden in plaats van alles uit het hoofd te kennen, want het is een kwestie van alles op te zoeken en zich goed te documenteren. Het is belangrijker geworden om alle actuele info terug te vinden dan zich te baseren op parate, mogelijk verouderde, kennis Je moet zelf de mosterd gaan zoeken. Binnen het team kunnen medewerkers zich dan meer verdiepen in bepaalde sectoren of vakgebieden, naargelang waar de interesses liggen. In de non-profit sector bijvoorbeeld, een wereld waarin subsidiëring de boventoon voert, is het een hele andere manier van werken dan voor profit-organisaties.”

“Klanten hebben ook nood aan rapportering. Geen algemene rapportering, maar toegespitst op hun eigen verwachtingen. Het werk is geen eenheidsworst meer. En dat moet allemaal snel gaan. Veel sneller dan vroeger. Voor bedrijven die internationaal moeten rapporteren bijvoorbeeld moet je binnen de 24 uur kunnen terugkoppelen”, vertelt Demuylder. “De kennis in bedrijven op HR-gebied, merken we, is er ook niet op vooruit gegaan waardoor er dus meer en meer bij het sociaal secretariaat terecht komt. De tijd van louter administratief ondersteunend personeel is voorbij.”

