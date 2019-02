Advocaat die betrapt werd op dronken rijden: “Pak mijn Jaguar niet af, het is de enige vriend die ik nog heb”

Wingene / Brugge / Oostkamp - Een West-Vlaamse advocaat heeft beroep aangetekend tegen de zware straf die de politierechter hem in november oplegde omdat hij tot twee keer toe dronken achter het stuur van zijn Jaguar betrapt werd. Hij kreeg onder andere een alcoholslot opgelegd en zijn Jaguar werd verbeurdverklaard. “Pak alsjeblieft mijn Jaguar niet af. Het is de enige vriend die ik nog heb”, zei de man vrijdag tijdens de behandeling in beroep.

De advocaat - een vijftiger uit Zwevezele met een kantoor in Oostkamp - moet zich verantwoorden voor feiten in januari en augustus vorig jaar. De eerste maal reed hij tegen een geparkeerde wagen in de Kortrijksestraat in Oostkamp. Hij vluchtte weg, maar de politie kon hem thuis aantreffen. Bij een ademtest bleek dat hij 2,55 promille alcohol in zijn bloed had.

Op 23 augustus werd de advocaat opnieuw staande gehouden door de politie. Zij merkten toen op hoe hij sukkelde bij het parkeren in het centrum van Oostkamp. En weer bleek hij 2,37 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Alcoholslot

“Advocaten zouden beter dan wie ook de regels moeten kennen. We doen hier niet aan klassenjustitie. Hij moet niet zwaarder gestraft worden omdat hij advocaat is, maar zeker ook niet milder”, stelde politierechter Peter Vandamme in november. Vandamme haalde toen zijn mokerhamer boven en veroordeelde de advocaat een boete van 9.600 euro, waarvan 1.600 euro met uitstel, en een rijverbod van twaalf maanden, waarvan anderhalve maand met uitstel. Hij verplichtte hem ook tot het opnieuw afleggen van zijn rijexamen en het slagen voor medische en psychologische proeven.

Maar daar bleef het niet bij. De rechter verplichtte hem ook tot het plaatsen van een alcoholslot in zijn wagen voor een periode van drie jaar. Als kers op de taart liet hij ook de Jaguar verbeurdverklaren.

“Ik ben een grote jongen”

De advocaat ging in beroep en de zaak kwam vrijdag opnieuw voor. “Mijn cliënt heeft altijd uitstekend werk geleverd en een mooie carrière uitgebouwd”, stelde advocaat Kris Vincke. “Maar hij kreeg te kampen met relationele problemen die hij met drank probeerde op te lossen. Hij verloor ook zijn broer, met wie hij een zeer goede relatie had. Hij kwam in een soort isolement terecht.” Volgens de advocaat was hij bij de feiten op 23 augustus niet dronken. “Ik weet dat 2,37 promille veel is, maar ik ben een grote jongen”, zei hij.

De man vroeg een mildere straf aan de rechter. Het alcoholslot wil hij vervangen zien door een geldboete. Maar vooral de verbeurdverklaring van zijn Jaguar zat de man hoog. “Ik besef dat ik in fout was, maar als ik mijn auto kwijtspeel, kan ik mijn beroep niet meer uitoefenen. Neem mijn Jaguar alstublieft niet af, want het is de enige vriend die ik nog heb. Ik ben geen slechte mens. Sinds die zware veroordeling durf ik amper nog een druppel te drinken of zelfs met mijn auto te rijden.”

Volgens zijn raadsman laat de advocaat zich nu begeleiden door zijn huisarts. De uitspraak volgt op 15 maart.