OVERZICHT. Dit is volgens onze journalisten het beste feestje in jouw gemeente

Het Nieuwsblad gaat dit jaar op zoek naar De Plezantste Gemeente van Vlaanderen. Negen afleveringen lang leggen we de 300 gemeenten op de rooster. Starten doen we met een knaller: feest.

Hoe vaak en hoe goed kun je in jouw gemeente aan het feest? En wat doet het gemeentebestuur om er een feest van te maken? Je leest hier ook welk feest of evenement onze journalist het meest getroffen heeft. Want onze correspondenten schuimen week in week uit alle feestelijkheden en evenementen in de regio af. Ze kijken terug en blikken vooruit, leven en beleven mee tijdens het Plezantste Feest van jouw regio!

Bekijk hier de score en het plezantste evenement van jouw gemeente

De methodologie:

Om de score per gemeente te bepalen, gingen we te rade bij onze correspondenten die overal in Vlaanderen gestationeerd zijn. Zij vulden per gemeente een checklist in op basis van informatie van het bestuur of de gemeentelijke website. Verder raadpleegden we de van de Vlaamse overheid. Die bundelt gegevens van het aantal activiteiten per gemeente in 2017. De cijfers werden onder meer verzameld via de databank UiT in Vlaanderen. Daarnaast kregen we ook inzage in wat elke gemeente precies uitgeeft aan evenementen via de website www.jegemeentetelt.be (online vanaf eind februari), een initiatief van Tree Company en De Wakkere Burger om de gemeentelijke begrotingen inzichtelijk te maken voor iedereen. Die financiële gegevens zijn van 2018.

INFO

www.jegemeentetelt.be

www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be