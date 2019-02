Moeder (33) van twee kinderen slachtoffer van vleesetende bacterie: zo verwoestend dat ze beide knieën, benen en armen verloor

Liedekerke - Het is een mirakel dat ze weer ontwaakte uit haar coma, zeggen de dokters. Tara De Bolle uit Liederkerke werd het slachtoffer van een vleesetende bacterie, eind vorig jaar. Enkel elektrische protheses kunnen nog vermijden dat de vrouw van 33 haar hele leven lang aan een rolstoel zal gekluisterd zijn. Maar zo’n protheses kosten enorm veel geld. Vrienden en familie springen nu in de bres om haar die protheses tóch te kunnen geven.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar werd Tara ziek. Het leek op een zware griep, maar het bleek veel erger te zijn. Uiteindelijk kon de vrouw zelfs nauwelijks nog rechtop lopen van de pijn. Tara kwam in het ziekenhuis terecht, maar werd weer naar huis gestuurd omdat er behalve lage infectiewaarden in haar bloed, geen opvallende zaken werden opgemerkt. “Een beslissing die er later voor gezorgd heeft dat de balans veel zwaarder is dan wat die had kunnen zijn”, klinkt het in de omgeving van Tara.

Bacterie via kloof tussen tenen in het bloed

Want een dag later werd het nog erger. De infectie bleek verdubbeld. Tara moest voortdurend overgeven, had een beklemmend gevoel op haar borstkas. Uiteindelijk moest ze met een ambulance worden opgehaald. Het ging daarna allemaal snel: behalve haar hart, vielen al de organen van Tara uit, ze werd in een kunstmatige coma gebracht. Het verdict was hard: Tara was getroffen door een vleesetende bacterie die alles in het lichaam van de vrouw kapot maakte. De bacterie was via een kloof tussen de tenen van de vrouw binnengedrongen in de bloedbaan.

Drie weken later ontwaakte Tara weer uit de kunstmatige coma. “Mevrouw, u bent wakker maar we kunnen uw handen en benen spijtig genoeg niet meer redden”, zo kreeg ze te horen op 17 januari 2019. De vitale organen van de 33-jarige moeder zijn intussen weer hersteld, zelfstandig ademen lukt ook weer en moeizaam spreken begint ook te komen. Maar Tara zal verder moeten leven zonder ledematen. De vleesetende bacterie had haar onderbenen, knieën en een deel van haar onderarmen zo zwaar aangetast dat die moesten geamputeerd worden.

“Onwezenlijke schade aangericht”

Slechts 0,16 tot 0,24 personen op 100 000 krijgen te maken met een vleesetende bacterie in Europa. En van dat minieme aantal, is het percentage dat een amputatie van alle vier de ledematen moet ondergaan heel uitzonderlijk. “De bacterie heeft op zeer korte tijd onwezenlijke schade aangericht, net alsof er een tornado door haar lichaam is geraasd en alles verwoest heeft achtergelaten. Tara heeft al enorm hard gevochten, zelfs de dokters noemen het een mirakel dat ze ontwaakt is. Maar ze zal nog hard moeten vechten”, zegt Jacky van VZW Hart voor Tara. Die vzw werd opgericht door familie en vrienden om Tara te helpen. Want de protheses die Tara gaat nodig hebben, kosten enorm veel geld. “Elektrische prothesen zijn haar enige kans op een ietwat menswaardig leven, waardoor ze een beperkte mobiliteit zal hebben in plaats van geen. Als we haar die elektrische prothesen niet kunnen geven, zit Tara, een jonge vrouw van 33 jaar, voor de rest van haar leven gekluisterd aan een elektrische rolstoel.”

De VZW plant onder andere een benefietactie, op 27 april in GC Warande in Liedekerke., en ze verkopen bijvoorbeeld ook paaseieren om geld in te zamelen. “En wie Tara wil steunen, kan terecht op de website www.hartvoortara.be. Iedereen kan ook een vrije bijdrage storten via BE60 7340 4644 0070. Voor meer info, kan iedereen terecht bij mail@hartvoortara.be.”