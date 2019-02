Antwerpen schrapt naam omstreden Delwaidedok

Antwerpen - Het Antwerpse schepencollege beslist nu al om de naam van het Delwaidedok te schrappen en wacht het advies van een wetenschappelijk comité niet af.

Groen Antwerpen had opgeroepen om de naam voor het Delwaidedok te herzien. Uit nieuw historisch onderzoek blijkt immers dat de Antwerpse oorlogsburgemeester Leo Delwaide een grotere rol speelde bij de Jodenvervolging dan tot nu toe werd aangenomen.

Het onderzoek van Herman Van Goethem, historicus en rector van de Universiteit Antwerpen, leert dat de christendemocratische oorlogsburgemeester Delwaide een “actieve rol” speelde in de organisatie en uitvoering van de Jodendeportaties vanuit Antwerpen in 1942. Tot nu toe werd aangenomen dat hij enkel had toegekeken.

“Als de stad een havendok naar iemand vernoemt, dan is dat een bijzonder grote eer. We moeten ons afvragen of dat nog gepast is voor een oud-burgemeester die volgens historici actief heeft meegewerkt met de nazi’s om Antwerpse Joden te deporteren”, zei Wouter Van Besien, die opperde dat een wetenschappelijke commissie zich over de zaak moest buigen.

Het Antwerpse schepencollege heeft dus beslist om het advies van die commissie niet af te wachten. “Na lectuur van het boek was de zaak duidelijk: de naam is niet houdbaar”, zegt burgemeester Bart De Wever. Een nieuwe naam is er nog niet.