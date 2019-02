Tot 17 graden in februari? Nee, dat is niet normaal (maar steek het niet op de opwarming van de aarde)

De lente is in het land, maar het is nog maar februari. Hoe abnormaal is dat? Behoorlijk zo blijkt, maar aan de opwarming van de aarde mag het niet rechtstreeks gelinkt worden.

“Veertien graden in februari is voor zover ik weet niet normaal”, zei Kyra Gantois, gezicht van Youth for Climate, gisteren in Brussel. Ook andere klimaatspijbelaars zagen in het warme weer een bevestiging van hun zaak.

Het KMI houdt de temperaturen per maand nauwgezet bij. Februari is de overgangsmaand tussen de winter en de lente, schrijft de weerdienst op zijn website. Dat maakt dat het nog zeer koud kan zijn, of soms al relatief warm. Op 14 februari 1929 bedroeg de minimumtemperatuur bijvoorbeeld –19°C in Oostende. Op 25 februari 1991 bedroeg de maximumtemperatuur 21,1°C in Meeuwen. Dat zijn extremen.

Opwarming

Dat het kwik deze dagen tot zeventien graden klimt, is volgens weerman David Dehenauw zeker niet normaal. Maar de huidige maxima hebben volgens Dehenauw niet met de opwarming van de aarde te maken. “Dat speelt altijd mee op de achtergrond, maar de klimaatopwarming kan hier niet als oorzaak naar voren worden geschoven. Dat de gemiddelde temperatuur in februari stijgt, is wel een feit.”

Het zachte weer is volgens de weerman het gevolg van een hogedrukgebied en de zuidenwind. “De zon heeft ook al redelijk wat kracht. ”s Nachts is het nog heel koud omdat het helder is, en er is weinig wind. De lucht is nog niet zacht.”

Twee jaar geleden hadden we in dezelfde periode gelijkaardige temperaturen.

Normaal

Wat zijn dan normale temperaturen in februari? De normale waarden van de gemiddelde dagtemperatuur liggen in Ukkel tussen 2 en 4°C. De normale maximumtemperatuur ligt rond de 6 graden in Laag- en Midden-België.

Of we in de toekomst meer extremen kunnen verwachten, weet David Dehenauw niet. Maar de laatste jaren neemt de gemiddelde temperatuur volgens het KMI wel gestaag toe.