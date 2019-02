Veertiger naar de cel voor aanranding twee stiefdochters: “Moest hen wakker maken voor probleem met bedplassen”

Hasselt / Laakdal - Een 44-jarige man uit Laakdal is vrijdag door de Hasseltse correctionele rechtbank tot 13 maanden celstraf en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar veroordeeld voor de aanranding van zijn twee minderjarige stiefdochters. Intussen is hij gescheiden van de moeder van de twee meisjes. De man werd vrijgesproken van verkrachting. De slachtoffers waren bij aanvang van de feiten 12 en 13 jaar oud.

De feiten speelden zich tussen september 2013 en 4 augustus 2015 in Lommel af. De moeder deed aangifte van het vermeend misbruik door haar man. De twee zussen verklaarden bij een audiovisueel verhoor dat hij soms over hun geslachtsdeel wreef, als ze in bed lagen. De man vertelde de rechtbank dat hij een van de meisjes geregeld moest wakker maken wegens een probleem van bedplassen. De verdediging ging voor een volledige vrijspraak, maar de rechtbank achtte de aanranding bewezen.

De verdediging meende dat de redelijke termijn geschonden is en daarmee hield de rechtbank rekening bij de strafbepaling. Zijn raadsman vroeg zich ook af waarom er niet meteen kort na de aangifte een leugendetectortest was afgenomen, want door inname van antidepressiva sinds oktober 2015 bleek zo’n test niet meer mogelijk. Volgens de rechtbank was de man al twee jaar bezig met die medicatie te slikken, zodat een leugendetectortest sowieso niet mogelijk was. De rechtbank voegde eraan toe dat zo’n test geen doorslaggevend bewijs is, maar alleen een steunbewijs.

Aan de twee meisjes en de moeder moet de veertiger 5.487 euro schadevergoeding betalen.