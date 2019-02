Eerst een testmatch, dan finaal titelduel? KV Mechelen en Beerschot Wilrijk hebben nog drie matchen om vreemd scenario te vermijden

Met nog drie speeldagen te gaan in de tweede periode is de eindstrijd in de Proximus League razend spannend. Beerschot Wilrijk en KV Mechelen staan samen op kop met 25 punten en ook in de andere criteria om de eindwinnaar te bepalen staan de twee toppers uit de tweede klasse nek aan nek. Krijgen we straks eventueel een testwedstrijd tussen KV Mechelen en Beerschot Wilrijk om te bepalen of er een titelwedstrijd moet komen tussen dezelfde twee ploegen.

KV Mechelen pakte de eerste periodetitel in de Proximus League en speelt in principe op het einde van het seizoen een heen- en terugwedstrijd tegen de winnaar van de tweede periode voor de titel en promotie naar eerste klasse A. Indien KV Mechelen ook de tweede periode zou winnen, zijn deze wedstrijden overbodig. Maar met nog drie speeldagen te gaan in de tweede periode kan Beerschot Wilrijk nog roet in het eten gooien voor Malinwa.

Beerschot staat samen met KV Mechelen aan de leiding met 25 punten. Omdat beide teams elk zeven keer wonnen is het doelpuntensaldo momenteel van doorslaggevend belang. Beerschot staat op dit moment op kop omdat het met een doelpuntensaldo van +13 één doelpunt beter doet dan KV Mechelen. Ook in de daaropvolgende criteria - het aantal gemaakte doelpunten en het aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing - doet Beerschot nipt beter dan de rivaal uit Mechelen. Weet KV Mechelen de komende weken dat kleine kloofje te dichten, dan moet eventueel zelfs een testmatch beslissen wie de tweede periodetitel pakt (en of er dus uiteindelijk een extra titelduel zal moeten worden gespeeld).

CRITERIA OM WINNAAR PERIODETITEL AAN TE DUIDEN:

- het puntenaantal:

Beerschot Wilrijk: 25

KV Mechelen: 25

- het grootste aantal overwinningen:

Beerschot Wilrijk: 7

KV Mechelen: 7

- het beste doelpuntensaldo:

Beerschot Wilrijk: 13

KV Mechelen: 12

- het grootste aantal gemaakte doelpunten:

Beerschot Wilrijk: 24

KV Mechelen: 22

- het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing:

Beerschot Wilrijk: 9

KV Mechelen: 8

- het grootste aantal overwinningen op verplaatsing:

Beerschot Wilrijk: 3

KV Mechelen: 3

- de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.

RESTEREND PROGRAMMA

Speeldag 26:

Lommel - Beerschot Wilrijk

Tubeke - KV Mechelen

Speeldag 27:

Beerschot Wilrijk - Roeselare

KV Mechelen - Union

Speeldag 28:

OH Leuven - Beerschot Wilrijk

Lommel SK - KV Mechelen