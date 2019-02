Presentatrice gaat tijdens televisieprogramma uit de kleren uit protest tegen Brexit

Rachel Johnson, de zus van Brits politicus Boris Johnson, deed alle monden openvallen tijdens de recentste uitzending van de praatprogramma ‘The Pledge’ op Sky News. Bij wijze van protest tegen de nakende Brexit ging ze plots voor de ogen van de andere gasten uit de kleren. “Zo ben ik er zeker van dat er rond deze tafel naar me geluisterd wordt”, zei de copresentatrice.

Haar stunt kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Het betrof een eerbetoon aan Victoria Bateman, een andere tegenstander van de Brexit die eerder deze week al uit de kleren ging tijdens de opnames van Good Morning Britain en BBC Radio 4. “Het kan dezer dagen moeilijk zijn om gehoord te worden over de Brexit”, verklaarde Johnson tijdens het programma. “Daarom heb ik besloten om haar na te doen bij elke keer dat we praten over de Brexit.”

De reacties bij de overige gasten spraken boekdelen. Presentator Nick Ferrari was helemaal sprakeloos, terwijl anderen haar onder meer complimenten gaven over haar uiterlijk. “Ga ervoor Rachel! Je ziet er goed uit!” Na de uitzending liet Johnson in een tweet nog weten dat ze op het moment van de waarheid een “boob tube” droeg, een topje dat mede door het geblurde beeld niet zichtbaar was.

bekijk ook

