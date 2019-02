Anderlecht-coach Fred Rutten is klaar voor de strijd op de Bosuil: “Er zijn geen makkelijke matchen aan het front”

Anderlecht trekt zondag naar de Bosuil voor ongetwijfeld een stevige pot voetbal. Geen probleem voor coach Fred Rutten. De Nederlander is er klaar voor en gaat er vanuit dat ook zijn spelers er klaar voor zullen zijn. “Er zijn geen makkelijke matchen aan het front”, klinkt het strijdvaardig.

Antwerp wordt geroemd/weggehoond voor zijn fysieke manier van voetballen. Het deert Fred Rutten niet en hij zal er voor zorgen dat het ook zijn spelers niet zal deren. “Ik zal ze zo voorbereiden dat ze er klaar voor moeten zijn”, klinkt het. “Mijn kern heeft al te maken gehad met dit type wedstrijden, ze hebben ervaring hiermee. Maar we moeten er ook niet in overdrijven. Zoniet ga je anders handelen dan dat je in werkelijkheid bent. Antwerp? Op de positie waar ze staan, kan het alleen maar een topclub zijn. Ja, ze zijn fysiek sterk, ze staan niet voor niets op deze plek. Neen, ik ben niet jaloers op hun publiek, dat ken ik niet. Ik heb het in mijn carrière wel vaker meegemaakt dat ik aan de andere kant zat. Dat kan een positieve uitwerking hebben, dat zal op Antwerp zo ook zijn. Maar we hebben geen piepjong schoolelftal. We hebben meer dan voldoende ervaring om daar goed mee om te gaan.”

Tegenstander niet gelukkig maken

Foto: Photo News

Over hoe hij zijn spelers heeft klaargestoomd, bleef Rutten vaag. “Als ik dat nu ga vertellen, dan zou vooral de tegenstander daarmee happy zijn. Ik ga mijn spelers zo voorbereiden dat ze goed voor de dag komen, daar ben ik trouwens al de hele week mee bezig. Iedereen die fit is, kan spelen. Cobbaut? Ik verwacht dat iedereen er klaar voor is. We zijn geen speeltuin, het zijn professionals. Als ze gevraagd worden, moeten ze klaar zijn: jong, oud, ervaren. Ze moeten er gewoon staan. Dat is het leven van een professional.”

Ook de strijd in de dugout kan heftig zijn: Antwerp-coach Laszlo Bölöni heeft wat dat betreft een pittige reputatie. “Als iets onrechtvaardig is, dan moet ik ook reageren”, aldus Rutten. “Maar iedereen uit zich op verschillende wijze. Je moet respect hebben voor wie de leiding heeft. Mensen kunnen fouten maken. Maar daarvoor hebben we de VAR. Maar als het onrecht groot is, kan ook ik uit mijn vel springen.”

Vragen niet beu

Of Anderlecht überhaupt playoff 1 bereikt… De vraag blijft terugkomen. “Moest ik aan jullie kant zitten, zou ik de vraag ook stellen”, aldus Rutten. “Dat is heel normaal. Het blijft een thema, dat hoort bij de verwachtingen rond deze club. Als dat dan nog niet gerealiseerd is, dan blijft die vraag komen.”

Er staan nog vijf wedstrijden op het programma. Het paarswitte programma heeft nog een verplaatsing naar Antwerp en een thuismatch tegen Club Brugge. Daarna volgen drie relatief makkelijke wedstrijden. Hoeveel punten heeft Anderlecht nog nodig om POI te bereiken? Rutten: “In een grijs verleden ben ik ook aan het rekenen geslagen en meestal komt dat niet uit. Laten we gewoon match per match leven, dan zien we over vijf matchen waar we staan. Dat van die moeilijke en makkelijke matchen is een misvatting. Er zijn geen makkelijke wedstrijden aan het front. Zeker niet als je bent waar wij ons nu bevinden.”

Tege, Zulte Waregem wilde het afgelopen zondag niet lukken. Foto: BELGA

Toch is Rutten optimistisch. Hij heeft evolutie gezien, zeg hij. “Niet in punten, wel in de manier van spelen. We krijgen minder kansen tegen, spelen veel minder slordig en met meer structuur. Ik kijk niet graag achteruit maar ons programma tot nu toe was niet makkelijk. Daarom was ik zo teleurgesteld dat we zondag niet de drie punten hebben gepakt tegen Zulte Waregem.”

Trainingsvormen

Een zeer punt blijft: Anderlecht dwingt te weinig kansen af. “We zijn er alvast in trainingsvormen mee bezig”, klinkt het. “Maar het telt alleen op zondagmiddag of vroeg in de avond. Dat is de referentie. We zullen het dus zien zondag.”

Dat de Brusselaars de voorbije dagen fysical coach Gino Caen de laan uitstuurden en vervingen door de Nederlander Schoenmaker, was volgens Fred Rutten niet meer dan normaal. “De vorige (Gino Caen, red) was meer een assistent-trainer. Het is logisch dat we met echte specialisten willen werken en wie we nu hebben, is een echte specialist.”

Ook Rutten zag Ajax afgelopen dinsdag een uitstekende wedstrijd spelen tegen Real Madrid. Ligt het niveau in Nederlander hoger dan in België. Rutten: “In Nederland heb je PSV en Ajax die er bovenuit steken. In België zijn er meer clubs die met elkaar wedijveren, zeker fysiek. Hier zijn de clubs fysiek sterker dan in Nederland en is het als grote club moeilijker om van de kleine te winnen. Spelen Ajax, PSV of Feyenoord tegen een klein cluppie, dan staat het zo goed als vast dat ze de drie punten pakken. Dat is het wezenlijke verschil.