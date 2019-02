Franse diplomaat van paus Franciscus verdacht van seksueel misbruik

In Frankrijk wordt aartsbisschop Luigi Ventura, vertegenwoordiger van paus Franciscus, verdacht van seksueel misbruik. Het parket van Parijs zou op 24 januari een onderzoek gestart zijn naar de 74-jarige geestelijke.

Ventura woont al sinds 2009 in Parijs als diplomaat van het Vaticaan. Volgens Franse gerechtelijke bronnen wordt hij ervan verdacht een jong staflid van de burgemeester van Parijs te hebben aangerand. Het Vaticaan wenst niet te reageren op de aantijgingen.

Het onderzoek is de zoveelste opdoffer voor de katholieke Kerk na een jaar vol schandalen over seksueel misbruik en doofpotoperaties. In augustus betichtte een ex-ambassadeur van het Vaticaan paus Franciscus er zelfs van persoonlijk zulke wantoestanden onder de mat te vegen.

Intussen is in de VS nog steeds een onderzoek gaande naar het misbruik van minstens duizend kinderen door liefst 301 priesters uit zes bisdommen.

Vorige maand nog haalde paus Franciscus zwaar uit naar de Amerikaanse bisschoppen en hun aanpak van de crisis, “die de geloofwaardigheid van de Kerk zwaar had ondermijnd”.