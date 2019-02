Zwaar verbrande Lander (3) mag week na ongeval op school het ziekenhuis verlaten

Blankenberge - Lander, het 3-jarige jongetje dat vorige week vrijdag zwaar verbrand raakte bij een ongeval op school in Blankenberge, mag naar huis. “Zijn wonden genezen goed”, zegt zijn mama. “En hij heeft geen pijn meer.”

Lander (3) en zijn ouders hadden uitgekeken naar vrijdag. De dokters van het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek zouden hen dan namelijk eindelijk wat meer kunnen vertellen over zijn herstel. De verbanden mochten even af om de wonden te verzorgen. Als die meevielen, zou Lander zelfs al naar huis mogen. Even leek er slecht nieuws te komen, maar uiteindelijk werd toch beslist dat Lander naar huis mag. “Hij moet natuurlijk ook daar wel nog verzorgd worden en zal twee keer per week naar het UZ in Gent moeten om de wonden te verzorgen”, zegt zijn mama Bianca Van Roelenbosch.

De kleuter raakte zwaar verbrand toen hij vorige week hete brij over zich kreeg in de eetzaal van d’Oefenschool in Blankenberge. Hij trok daar met twee kameraadjes aan de kar waar het eten in stond. De kar viel om en de jongetjes kregen de hete brij en heet water over zich heen. Twee van hen werden met zware brandwonden naar het brandwondencentrum overgebracht. Het tweede jongetje zou er erger aan toe zijn en moet wellicht nog langer blijven.

Voor Lander kwam er gisteren dus al goed nieuws. Het jongetje zit nog volledig ingepakt met verbanden om de wonden af te dekken. “Maar hij heeft geen pijn meer”, zegt mama Bianca. “En dat is voor ons al belangrijk. Hij slaapt ook weer goed. We zijn heel tevreden dat hij nu terug naar huis mag.”

Lander zal thuis bij zijn vader in Blankenberge verder revalideren. Naar school gaan zit er voorlopig niet in. Het is nog niet duidelijk wanneer hij dat weer zal mogen doen. En of hij nog naar dezelfde school zal gaan. De directie trof daar na het incident wel al de nodige maatregelen, maar Landers ouders gaven in het verleden al te kennen dat ze mogelijk stappen zouden ondernemen tegen de school. (tlg)