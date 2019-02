Club Brugge-coach Leko: “Zondag om 16.30 uur kennen we de beste ploeg van België”

Club-trainer Ivan Leko heeft de rug gerecht. Na de deugddoende Europese zege tegen Salzburg rekent hij op een vertrouwensbonus tegen Racing Genk. Het duel tegen het team van Philippe Clement, voor een groot stuk gevormd op Jan Breydel, is niet alleen een sleutelwedstrijd tussen de titelverdediger en de titelpretendent, het is ook een prestigeduel tussen twee van de meest beloftevolle jonge trainers van België.

LEES MEER. Zondag Club Brugge - Genk: stel hier je ideale elftal samen

“Ik hou van het voetbal van Genk”, begon Leko met lof voor de rivaal van zondag. “Ze hebben voetballende kwaliteiten, brengen aantrekkelijk voetbal en zijn de ploeg in vorm. Maar hier zijn we Club Brugge. Je hebt clubs en je hebt instituten in het voetbal. Club Brugge is in een instituut en ik ben supertrots er trainer van te zijn.”

De voorbije weken was de druk op de persoon van Leko opgevoerd. Er werd hardop getwijfeld of hij volgend seizoen nog trainer zou zijn van Club. Zijn contract loopt op het einde van dit seizoen af en voorlopig heeft hij nog geen nieuw voorstel van het bestuur om te verlengen.

“Ik geloof in dit Club”

“Na de stage in Qatar hadden we vijf à zes goeie trainingsweken. Ook ons voetbal was goed, maar als de resultaten niet volgen is het normaal dat er twijfels ontstaan. Dan begint ook de pers haar rol te spelen. Jullie hebben recht van spreken en ik respecteer jullie opinie. Maar soms is het goed naar de feiten te kijken. Naar de prijzen, de titels, de Gouden Schoenen die we al met Club gewonnen. Tegen Salzburg zag ik een mooie synergie tussen spelers en publiek. Ik geloof in dit Club.”

Tot slot gaf Leko nog een compliment aan de terreinverzorgers van Club. “Het veld tegen Salzburg was al veel beter dan tegen Cercle. Al hebben we natuurlijk liefst een Wembley-mat om op te voetballen tegen Genk.”