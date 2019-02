1.800 Parijzenaars geëvacueerd na vondst van bom uit WOII, ook Thalys wordt geschrapt

In het noordoosten van Parijs is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Zondag wordt een grote ontmijningsoperatie op poten gezet, die onder andere voorziet in een veiligheidszone van 300 meter en de evacuatie van zowat 1.800 mensen.

Het springtuig werd op 4 februari ontdekt op een werf onder de Parijse periferie aan de rand van een buitenwijk, liet de burgemeester van Saint-Denis weten. In Saint-Denis moeten een tiental gebouwen, met alles samen ongeveer 300 bewoners, worden ontruimd. In de wijk Quartier de La Chapelle moeten 1.500 mensen worden geëvacueerd. Zij zullen worden opgevangen in scholen.

“De obus zal over een afstand van 200 meter worden verplaatst en in een vooraf gegraven constructie worden gestoken. Via een ontstekingsmechanisme zal het tuig tot ontploffing worden gebracht”, melden de politiediensten.

De ontmijningsoperatie zal zondag tussen 8 en 14 uur voor hinder zorgen voor het spoorverkeer. Een TGV op de twee en acht van de negen Thalystreinen worden aangepast of afgeschaft. Ook het autoverkeer wordt verstoord aangezien de A1 in de buurt van de vindplaats van de bom tijdelijk wordt afgesloten.