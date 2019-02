Dagrecord gesneuveld: warmste 15de februari ooit

In Ukkel is vrijdagnamiddag een temperatuur van 17,9 graden gemeten, een nieuw dagrecord. Dat meldt weerman David Dehenauw. Het vorige dagrecord dateert uit 1998, toen was het 17,2 graden.

Hoewel het vorige dagrecord inmiddels al gesneuveld is, is het definitieve eindresultaat pas later bekend. Het is immers mogelijk dat de temperatuur in Ukkel vrijdagnamiddag nog verder zal stijgen boven de 17,9 graden.

Volgens weerman Frank Deboosere is het “nog nooit zo vroeg in het seizoen zo warm geweest”.

17,9 degrés à Uccle, nouveau record journalier (ancien record 17,2 de 1998). Résultat final connu plus tard — David Dehenauw (@DDehenauw) 15 februari 2019

Om 15.00 uur in Ukkel 17,6°C. #dagrecord

Nog nooit (sinds 1901) zo vroeg in het seizoen zo warm geweest.

Diepenbeek 17,8°C — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 15 februari 2019

Vrijdagavond en -nacht is het aanhoudend helder. Enkel op het einde van de nacht kunnen er een paar hoge wolkensluiers verschijnen vanaf het westen. De minima liggen tussen -1 en +5 graden.

Zaterdag is het vaak zonnig met soms hoge wolkensluiers. Aan zee kunnen er in de loop van de dag eventueel enkele lage wolken voorkomen. Het is opnieuw zeer zacht voor de tijd van het jaar bij maxima van 12 tot 14 graden.

Zondag blijft het zeer zacht en zonnig met enkele hoge wolkenvelden. We krijgen maxima van 11 graden in de Ardennen tot 14 of 15 graden in de Kempen.

LEES OOK. Warm weer op komst: wat mag je al doen in je tuin en waar moet je echt nog even mee wachten? (N+)

Maandag is het vrij zonnig. Over het westen kunnen er wat meer wolken verschijnen. De maxima schommelen in de meeste streken rond 13 of 14 graden.

Dinsdag krijgen we meer wolken en is er kans op enkele buien. Het wordt wat minder zacht met maxima rond 10 graden in het centrum van het land.

Woensdag verwachten we wolken en enkele opklaringen. De kans op neerslag is klein. De maxima liggen rond 10 graden. Donderdag en vrijdag krijgen we opnieuw zonniger weer en klimmen de maxima tot 12 of 13 graden.

LEES OOK. Tot 17 graden in februari? Nee, dat is niet normaal (maar steek het niet op de opwarming van de aarde)