Twee dagen na zwaar ongeval weer prijs aan berucht kruispunt: “We houden ons hart vast”

Lede / Wanzele - Amper enkele dagen nadat twee wagens boven op elkaar belandden, was het vrijdagvoormiddag opnieuw prijs aan het zwart punt ‘Prison’ in Wanzele. Twee wagens botsten frontaal en werden compleet vernield. Beide bestuurders raakten gewond.

Opnieuw een ‘voorrangsongeval’ aan het kruispunt Prison: rond 10 uur vrijdagmorgen botste de bestuurster van een witte Honda die uit de richting Lede kwam, quasi frontaal met een Volkswagen Beetle die uit Impe de verbindingsweg opreed, of wou oversteken. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroot. De bestuurder van de Volkswagen, naar verluidt een jonge man uit Berlare, liep een hoofdwonde op: hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Intussen bleef de jonge vrouw uit Aalst die de Honda bestuurde gekneld zitten. De brandweer nam geen risico's en stabiliseerde de vrouw, waarna ze de deur van de auto wegknipten. Rond 11 uur kon de MUG het slachtoffer naar het ziekenhuis brengen. De weg werd tijdelijk afgesloten. Pas om 11.30 uur kon de brandweer aan de opkuis beginnen.

LEES OOK. Weer twee gewonden aan berucht kruispunt: “Al meer dan 200 ongevallen in 20 jaar”

Voor de zoveelste keer schreeuwt de buurt om dringende maatregelen. “De voorrangsregel wijzigen op zich zal weinig oplossen”, zegt onder meer Hubert De Gussemé, hierin bijgetreden door andere buurtbewoners. “Er wordt nogal gevlamd vanuit de richting Impe naar Prison toe. Vooral wie de situatie hier niet kent, denkt dat men zomaar naar centrum Wanzele kan.”

Verkeersremmers in de Ledezijdestraat zouden geen overbodige luxe zijn. “Plastieken paaltjes bijvoorbeeld waar men langs moet slalommen. Die zijn toch niet zo duur voor de gemeente?”

Schepen Robert De Mulder, die ter plaatse kwam, zal de zaak voor de verkeerscommissie brengen.

Hoe dan ook is Prison al lang een symbooldossier. “Er is geen enkel kruispunt in Lede waar zoveel ongevallen gebeuren, men moet hier dan ook extra maatregelen nemen”, besluit Marc Huylebroeck.

“We houden ons hart vast”

Het ongeval van vrijdag is de tweede crash in amper twee dagen: woensdag belandden twee voertuigen boven op elkaar in de voortuin van een buurtbewoner. Toen kwamen de bestuurders er met lichte verwondingen van af. Vrijdag waren de gevolgen van de klap ernstiger. “We houden ons hart vast”, klinkt het in Wanzele.