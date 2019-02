Alcoholplaag in Leuven wordt jaar na jaar erger

Leuven - De alcoholplaag in Leuven blijft toenemen. In 2018 werden 1.137 feiten van misbruik geregistreerd, een toename met 8,8 procent tegenover 2017. De trend is al stijgend sinds 2005. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2018 die de Leuvense politie vrijdag bekendmaakte.

Het jaarverslag van de Leuvense politie bevat cijfers over drugs en alcohol in 2018. In vergelijking met het jaar voordien werd naar alcoholmisbruik een toename met 92 feiten vastgesteld. In 2014 waren er dat 775 en sindsdien neemt het aantal overtredingen alleen maar toe. Piekmaanden zijn februari en het najaar. Juni is de maand met de minste overtredingen.

Het gros van de pv’s werd opgesteld tijdens de drie uitgaansnachten van donderdag tot zaterdag. In 1.006 van de gevallen ging het om openbare dronkenschap. De overtreders mochten hun roes uitslapen in de politiecel of werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De risicolocaties bij uitstek waren traditioneel de Oude Markt en de aangrenzende Naamsestraat.