OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe “moet zich over familie van Mawda ontfermen”

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft op 1 februari beslist dat het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe zich moet ontfermen over de familie van Mawda. Dat zegt het burgerplatform voor de opvang van vluchtelingen. De ouders en broer van het meisje van twee dat in mei vorig jaar omkwam door een politiekogel hebben nog steeds geen verblijfsvergunning en overleven momenteel op geld dat het platform voor hen inzamelt.

In oktober had het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe geweigerd om de Koerdische familie met Iraakse nationaliteit een leefloon te geven, aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken zich nog steeds niet heeft uitgesproken over hun regularisatie. Volgens het OCMW kon de familie materiële hulp krijgen in een centrum van Fedasil, maar weigerde ze dat.

De ouders gingen daartegen in beroep en de arbeidsrechtbank oordeelde nu dat ze zich “in een situatie van overmacht bevinden die de terugkeer naar hun land van herkomst of een ander land onmogelijk maakt “, zo staat te lezen in de beslissing die Belga kon inkijken.

De ouders legden na het overlijden van Mawda klacht neer en stelden zich burgerlijke partij. Hun afwezigheid zou hun recht op een eerlijk proces kunnen ondermijnen.

“Het is ondenkbaar dat de ouders van de kleine Mawda niet aanwezig zijn in België tijdens alle procedures met betrekking tot hun klacht en burgerlijke partijstelling. Ze moeten het lopende onderzoek naar de de tragische dood van hun kind kunnen volgen en indien nodig aanwezig zijn op het proces”, aldus de rechtbank.

Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe was overeengekomen dat het de beslissing niet zou aanvechten.