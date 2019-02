Brusselse hotels krijgen al vijf jaar geen sterren meer

In Brussel worden al sinds 2014 geen sterren meer uitgereikt aan hotels. Dat heeft niets te maken met kwaliteit, luxe of comfort. Ook niet met de vriendelijkheid. Maar wel met de zesde staatshervorming.

In het Brusselse parlement wordt vandaag een ordonnantie besproken die ertoe moet leiden dat het Gewest de Brusselse hotels opnieuw een kwaliteitslabel kan toekennen. “Dit is vooral goed voor de kleinere hotels. De meeste grote hotels hebben al zo een label. Maar kleinere of nieuwe hotels meestal niet en ze kunnen er ook al jaren geen meer krijgen. Met als gevolg dat sommigen zichzelf sterren geven. En dat is voor niemand in de sector goed. Als mensen een viersterrenhotel boeken, moeten ze ook waar krijgen voor hun geld”, zegt een Brusselse hoteluitbater.

De jongste jaren is er een beetje een wildgroei ontstaan in Brussel. Er zijn toch geen plaatsbezoeken of controles.

Tot in 2014 was het zo Brusselse hotels hun sterren van ofwel de Vlaamse, ofwel de Franse Gemeenschap kregen.

Maar als gevolg van de zesde staatshervorming werden sinds 2014 geen sterren meer toegekend door de Vlaamse Gemeenschap of de Waalse Gemeenschap. Evenmin werd er nog gecontroleerd of de Brusselse hotels hun sterren nog waard waren. “Een gevolg van een uitspraak van de Raad van State die duidelijk stelde dat het om een gewestbevoegdheid gaat. Het Brusselse Gewest is dus bevoegd en niemand anders”, zegt Eric Catry van Horeca Brussel.

Een nieuwe ordonnantie die vandaag in het Brusselse parlement wordt besproken, moet het Brussels Gewest in staat stellen om zelf sterren toe te kennen. En dat is volgens Catry een goede zaak.

Negentig procent van hotels heeft ster(ren)

“Het is positief dat de Brusselse hotels zich op de internationale markt kunnen laten erkennen,” zegt Catry. “Vooral voor de kleinere hotels, die losstaan van een keten, is dit een goede zaak. Zij kunnen niet rekenen op de reputatie die een grote naam met zich meebrengt. Voor hen kan een kwaliteitslabel een groot verschil betekenen.”

“Vlaanderen telt vandaag 928 hotels. Negentig procent daarvan heeft een of meerdere sterren. Dat toont dat het nog steeds een belangrijke troef is om klanten te lokken. Want hoteluitbaters of -eigenaars zijn niet verplichten om deel te nemen aan de classificatie om een of meerdere sterren te kunnen krijgen. Het is met andere woorden aan de uitbater om te beslissen of hij of zij een kwaliteitslabel wil krijgen”, zegt Geert Martin nog.

Toerisme Vlaanderen vindt het alleszins positief dat ook Brussel binnenkort wellicht de normen zal toepassen die Vlaanderen en Wallonië al langer gebruiken, de zogenaamde hotelclassificatie van de Hotel Stars Union” zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen.

Een een hotel sterren heeft, wordt er enkel nog steekproefsgewijs gecontroleerd of de accommodatie na verloop van tijd nog de sterren verdient die men gekregen heeft. Ook na klachten van klanten wordt een nieuw plaatsbezoek voorzien en kunnen eventueel sterren worden afgenomen.