“Schrik van de kusthoreca” slaat opnieuw toe, terwijl ze eigenlijk op de rechtbank moest zitten

Middelkerke / Brugge / Adinkerke / Oostende / Bredene - De tafelschuimster die al meermaals aan de kust toesloeg, deed dat donderdag opnieuw. Opvallend: de vrouw moest zich op zowat hetzelfde moment voor de rechter verantwoorden, maar stuurde haar kat. “Ze lacht met justitie”, zei de procureur.

Je moet het toch maar durven. Op de dag dat je eigenlijk voor de rechtbank moet verschijnen voor tafelschuimen op restaurant gaan en opnieuw niet betalen. Een 48-jarige vrouw - beter bekend als de “schrik van de kusthoreca” - heeft er geen problemen mee. Want terwijl de procureur een celstraf van 21 maanden vroeg, zat de vrouw gezellig in een bistro in Wenduine te eten en te drinken. Toen ze klaar was, vertrok ze zoals gewoonlijk zonder te betalen.

Nadine W. at tussen september vorig jaar en 19 januari dit jaar in liefst 28 horecazaken haar buikje vol zonder te betalen. Het ging voornamelijk om kleine snacks en koffie met gebak. Ze sloeg toe in zaken in Middelkerke, Oostende, Wenduine, Brugge, De Panne en Bredene. Op 16 januari liep ze in Wenduine tegen de lamp. De vrouw werd via snelrecht gedagvaard, maar stuurde donderdag haar kat naar haar proces. “Ze lacht met justitie”, zei de procureur.

Croque monsieur en cognac

Zijn woorden waren nog niet koud of ze werden al bevestigd. Want de politie kreeg gistermiddag een telefoontje van de uitbaters van bistro Pergola in Wenduine. “Die vrouw had hier een croque monsieur met frietjes, een coupe mokka en een cognac genomen”, zegt zaakvoerder Ignace Coulleins. “Maar toen ze moest betalen, weigerde ze dat. Ze verzon iets over een vergeten portemonnee.”

De vrouw van Ignace staat in de zaal en belde de politie. Ondertussen hield ze de tafelschuimster tegen. De agenten arriveerden een kwartiertje later en namen de vrouw mee. Uiteindelijk besliste het parket om haar opnieuw een dagvaarding via snelrecht mee te geven. Ze zal zich dan ook binnenkort opnieuw voor de rechter moeten verantwoorden. Al is het nog maar de vraag of ze dan wél zal komen opdagen. De straffen op tafelschuimerij zijn te laag om de vrouw voor de onderzoeksrechter te leiden en eventueel aan te houden.

“Vraag op voorhand om te betalen”

De politie waarschuwt de horeca-uitbaters aan de kust wel. “Als u haar herkent, zorg er dan voor dat ze u niet in de luren kan leggen. Vraag haar om op voorhand te betalen of leg haar vriendelijk uit dat u haar niet zal bedienen”, klinkt het.