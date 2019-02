Nog geen beslissing over 10 euro voor Waalse gezinnen die kindergeld te laat kregen

Brussel - Het beheerscomité van Famiwal, dat bevoegd is voor de uitbetaling van de kinderbijslag in Wallonië, heeft vrijdag nog geen beslissing genomen over de 10 euro compensatie die elk gezin zou krijgen omdat ze de bijslag deze maand te laat op hun rekening kregen. Omdat het om een nooit eerder gebeurde situatie gaat, willen de leden eerst juridische adviezen inwinnen.

In Wallonië heeft de uitbetaling van de kinderbijslag deze maand vertraging opgelopen. In totaal zijn zowat 120.000 gezinnen getroffen. Sinds deze week kregen ze het geld wel uitbetaald. Na overleg met bevoegd minister Alda Greoli besliste Famiwal elk gezin 10 euro over te maken. De finale knoop zal worden doorgehakt nadat het beheerscomité de nodige adviezen heeft ontvangen.