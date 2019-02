Minder moe, blijer, gezonder en schitterend haar: waarom we met zijn allen moeten genieten van dat eerste lentezonnetje

De lente heeft ons gevonden. Met 18 graden in Ukkel was het vandaag officieel de warmste 15 februari ooit, maar ook dit weekend krijgen we zeker nog tot 14 graden en misschien zelfs meer. Dokters, psychiaters en zelfs kappers roepen unisono: iedereen naar buiten! Lichaam en geest kunnen er maar wel bij varen. Specialisten over het heil van het eerste lentezonnetje toe.