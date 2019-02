Relikwie met druppel bloed van paus Johannes Paulus II komt vanaf zaterdag naar Halle

Halle - Een relikwie met een druppel bloed van paus Johannes Paulus II bevindt zich vanaf zaterdag negen dagen in het klooster van de Zusters Sacramentinen in Halle. Dat melden de Zusters op hun Facebookpagina. Het stuk stof is afkomstig van de kledij die de paus droeg, toen hij in 1981 beschoten werd op het Sint-Pietersplein in Rome.

De plechtige ontvangst van de relikwie, die afkomstig is van het priesterseminarie van ’s Hertogenbosch in Nederland, vindt plaats op zaterdag 16 februari tijdens een misviering in het klooster die om 15 uur start. Naar aanleiding van de aanwezigheid van de relikwie worden er negen dagen lang in het klooster elke dag één tot drie missen opgedragen. Op zondag 24 februari sluit de noveen in de zondagsmis van 8.30 uur.

Johannes Paulus II - echte naam Karol Wojtyla, was paus van 1978 tot 2005. Hij werd in 2014 heilig verklaard. Omdat hij patroon is van de zieken is de aanwezigheid van de relikwie volgens de Zusters Sacramentinen een uitgelezen kans voor gelovigen om te komen bidden voor zieke en lijdende mensen.

De grote kapel van het klooster is in deze periode elke dag open.