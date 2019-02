Dierenwelzijn en politie vallen binnen in dierenwinkel: 23 dieren inbeslaggenomen

Lochristi - De dienst Dierenwelzijn en de politie van de zone Puyenbroeck zijn vrijdag binnengevallen in een dierenwinkel in Lochristi. “Zowel wij als de politie ontvingen verschillende klachten over de zaak”, klinkt het bij de dienst Dierenwelzijn. Ruim twintig dieren werden inbeslaggenomen.

Het was eerst de lokale politie van de zone Puyenbroeck die binnenviel in de dierenspeciaal zaak in Lochristi, nadat er verscheidene klachten binnenkwamen over de toestand van de puppy’s in de zaak. “Eens ter plaatse heeft de politie ons ook opgeroepen”, klinkt het bij de dienst Dierenwelzijn. “Wij hebben onmiddellijk een inspecteur-dierenarts ter plaatse gestuurd die de actie mee opvolgt.”

Dieren inbeslaggenomen

De politie bevestigt dat ze op basis van klachten van omwonenden en bezoekers van de winkel beslisten zelf een kijkje te gaan nemen. “Er zijn twaalf honden, drie katten, zeven waterschildpadden en één ara (een papegaai, nvdr.) inbeslaggenomen”, klinkt het. De dieren werden overgebracht naar gespecialiseerde opvangcentra waar ze zullen worden verzorgd.

Volgens de dienst Dierenwelzijn zal er een pv worden opgesteld. Volgens de politie schortten er meerdere zaken op het vlak van de verzorging en de administratieve achtergrond van de dieren.